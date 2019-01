Marcelo pode vetar o que se votou, não quem votou

Apesar do SNS ter sido criado com o voto contra do PSD e CDS e de a Lei de Bases atual ter sido aprovada só pela direita, Marcelo fez saber que vetará uma Lei de Bases da Saúde que não tenha o voto o PSD. Quando a direita governa faz reformas estruturais, quando a esquerda governa elas passam a depender do direito de veto do PSD. Marcelo pode vetar leis pelo seu conteúdo, não pelos seus apoiantes

Penso que consegui demonstrar, no longo texto que escrevi há dois dias sobre a Lei de Bases da Saúde, que a clivagem entre as propostas do PS, BE e PCP, por um lado, e PSD e CDS, por outro, não é artificial. Não são questões simbólicas ou de retórica. A clivagem faz-se entre duas conceções do Serviço Nacional de Saúde. Uma vê-o como um serviço público, onde o valor do paciente não se mede pela sua rentabilidade, outro baseia-se numa indiferenciação entre público e privado onde, a bem a concorrência, o Estado está obrigado a financiar o sector privado.