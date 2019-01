A bosta do racismo

Mamadou Ba chamar-se Mamadou Ba, ser negro e julgarem que ele é estrangeiro teve tudo a ver com a histeria que se instalou. Permitiu que este país, que o Estado Novo ensinou que era excecionalmente tolerante, exibisse finalmente o seu racismo sem filtro

Duas palavras, “bosta” e “bófia”, chegaram para que o país se pudesse furtar mais uma vez a um debate sério sobre o racismo e encontrasse um alvo mais conveniente: Mamadou Ba. Comecemos pela frase. Mamadou tinha denunciado denunciado dois perfis de Facebook onde agentes de autoridade brincavam com o estado em que ficou uma das mulheres agredidas no Bairro da Jamaica. No meio, envolveu-se num debate com um radical que defendia que não fazia sentido apresentar queixa às autoridades, porque os “aparelhos repressivos do Estado têm um carácter racista”. O desabafo seguinte, num post, era dirigido a este interlocutor: “Sobre a violência policial, que um gajo tenha de aguentar a bosta da bófia e da facho esfera é uma coisa é natural, agora levar com sermões idiotas de pseudo radicais iluminados é já um tanto cansativo, carago!” Como esclareceu num post seguinte, coisa percetível quando a “bosta” se refere à “bófia” e à “facho esfera”, não se tratava de uma caracterização da polícia, mas de uma caracterização dos seus atos. A polícia não é “bosta”, faz “bosta” (ou asneira). Será um preciosismo, mas quem se choca com o uso de determinadas palavras tem o dever de saber com precisão o que elas quiseram dizer.