Identidade de género nas escolas: a direita tem medo da diversidade?

A notícia chegou aqui ao Expresso no final da passada sexta-feira: um grupo de 85 deputados do PSD e do CDS entregaram um requerimento ao Tribunal Constitucional pedindo a fiscalização sucessiva das normas que enquadram a educação para a identidade e expressão de género no ensino público e privado. Resumindo, este grupo de parlamentares considera que a introdução destas matérias no nosso ensino incentiva o “uso doutrinário e ideológico” das “questões da identidade de género” e que isso é uma “flagrante violação da autonomia que lhes é conferida pela Constituição”. Num Estado laico onde em tantas escolas ainda são celebradas missas e dadas aulas de religião - que por mais que sejam facultativas levantam enormes dilemas aos encarregados de educação e alunos, além de tomarem tempo e espaço no universo escolar - não deixa de ser irónico que se questione a constitucionalidade do ensino sobre as matérias de género, argumentando que estas têm uma base de propagação ideológica. Mas adiante.

Parece-me refinada a forma como se tenta deturpar o que realmente está em causa, alegando que trazer o ensino sobre a identidade de género coloca em causa a Escola enquanto local “livre de formação da personalidade, da educação para a liberdade e para a autonomia das crianças e dos jovens, (...) de respeito pela diferença, incluindo naturalmente a diferença nas características sexuais e na identidade de género”. Ora bem, em que medida é que não falarmos com crianças e adolescentes de forma séria, rigorosa e informada sobre temas como, por exemplo, transexualidade ou homossexualidade pode contribuir para um mundo mais tolerante, onde se abraçam as diferentes realidades como meras realidades, em vez de as repudiarmos como se de diferenças abjetas se tratassem? De que forma silenciarmos as vozes de quem não encaixa no padrão que nos habituámos erradamente a considerar como o único da normalidade pode ajudar à construção de uma sociedade mais inclusiva, que tenha por base a proteção da dignidade individual e do respeito pelo próximo?

Muito se tem estudado estas questões, no sentido de percebermos que não estamos perante pessoas doentes, nem tampouco de aberrações da natureza ou de meras personalidades excêntricas - como ainda se ouve por aí amiúde. Da sociologia à psicologia, da medicina à filosofia, tem surgido nas últimas décadas múltipla evidência altamente fundamentada que nos explica isto, e não é ao acaso que a despatologização dos universos LGBTI+ vai ganhando terreno de forma veloz em inúmeros países mundo fora. São muitas as ferramentas que já temos para não só ultrapassarmos os inúmeros mitos criados em torno destas matérias, mas também para podermos trabalhar ativamente na defesa dos direitos destas pessoas cujas vidas têm sido vilipendiadas à conta do preconceito. Se quisermos espremer isto ao essencial, é de direitos humanos que estamos a falar. E o ensino, escusado será dizer, é um veículo por excelência de educação, incluindo em matérias de cidadania e igualdade.

Optarmos pela manutenção do estigma e da discriminação é inaceitável

Tenho, portanto, sincera dificuldade em compreender como é que para este grupo de deputados pode ser uma prioridade de agenda tentar diabolizar o ensino obrigatório de algo que tem por objetivo maior formar para a promoção do respeito, da dignidade e da igualdade entre pessoas. Conteúdos que não surgem ao acaso, entenda-se, vêm no seguimento dos planos nacionais para a promoção da igualdade, cujos resultados têm sidos fundamentais para a evolução de mentalidades, direitos e leis no nosso país nos últimos anos. Quando assistimos a um pedido de fiscalizações sucessivas como este, que mais parece uma forma de censura, assistimos a uma clara tentativa de alimentar a dúvida e a desconfiança quanto a um caminho percorrido na direção certa. E isso não só é triste de se ver, como é grave e perigosamente semelhante ao que alguns grupos conservadores têm feito Europa fora. Aliás, falando nisso, vale a pena relembrar que um dos três deputados do PSD envolvidos na elaboração deste requerimento é Bruno Vitorino, que há uns meses classificou publicamente como uma “porcaria” uma palestra realizada numa escola do Barreiro, que tinha como intuito promover a igualdade de género. “Sensibilizar os alunos para as diferentes orientações sexuais” é algo que considerou ser “perverso”. Sinceramente, eu quero acreditar que, por cá, a direita consegue fazer melhor do que isto, e não se deixar embarcar neste tipo de discurso populista.

Longe vai o tempo em que a existência humana se resumia a esta convenção: se nasce com vulva é menina, se nasce com pénis é menino. Se é homem gosta de mulheres, se é mulher gosta de homens, fim da equação. Hoje sabemos perfeitamente que há outras equações possíveis, igualmente válidas, e que devem ser protegidas, em vez de ostracizadas. Mas claro que aceitar que haja espaço para a diferença, e que a diferença pode ser algo igualmente saudável e merecedora de tratamento igualitário, nos leva a ter de mexer com a construção social que nos rodeia, e que em boa parte ainda define o que é certo e errado, e o que cada um de nós deve ser ou não. É mais fácil mantermo-nos presos aos dogmas desses arautos da evidência científica que são a influência religiosa ou a moral e os bons costumes patriarcais, do que agitarmos as águas e abrirmos espaço para um mundo com múltiplas realidades válidas no que toca a orientação sexual e identidade e expressão de género. A questão é que a resistência cega à mudança destes paradigmas não é nada mais, nada menos, do que optarmos pela manutenção do estigma e da discriminação. E isso já não é aceitável.

Quando escolhemos o caminho da censura e do preconceito quanto à verdade individual das pessoas LGBTI, estamos não só a contribuir para a desinformação, violência e intolerância, incluindo dentro das escolas, como mais uma vez a menospezar as vozes de inúmeras crianças e adolescentes que demasiadas vezes ainda sofrem em silêncio. Que são castigadas socialmente por não se encaixarem à força num padrão que não as define. Que são agredidas física e psicologicamente, mutiladas na sua verdade, privadas do direito elementar a uma existência plena, sendo quem são. E acreditem, eles e elas sabem perfeitamente quem são, como são e o que são. Não nos caberá a todos nós contribuir para a construção de um mundo onde ninguém tenha de ter medo ou vergonha de ser quem é?