Que horror, as mulheres têm pelos?

Sim, pelos que chegam até às virilhas, debaixo do sovaco, nas pernas. Em mulheres com diferentes cores de pele e formatos corporais, porque todas os temos. E não há nada de nojento nisto. Mas da publicidade ao cinema, revistas e demais veículos de comunicação, o mundo continua a invisibilizar a pilosidade feminina, tratando-a como se fosse grotesca. Curiosamente, há uma marca de depilação que não o faz. E o resultado vale a pena ser visto.

Já há um ano a Billie tinha dado que falar com uma campanha que tanto tinha de divertida quanto de provocativa, onde dava palco a múltiplas formas de pilosidade corporal das mulheres. Sim, esta é uma marca de lâminas e demais produtos de depilação e higiene só para mulheres, mas parte da sua a estratégia passa por deixar isto claro: não há mal nenhum nisto de se ter pelos. Tal como nos homens, é apenas normal que o corpo das mulheres também esteja cheio deles. Umas pessoas têm mais, outras têm menos. Umas têm-nos fortes, grossos ou abundantes, outras têm-nos finos, fracos e em pouca escala. Mas uma coisa é certa: eles fazem parte da nossa anatomia. E decidir se os queremos tirar deveria ser apenas uma opção e não uma obrigação.

Isto parece até bastante básico, mas ainda não é. A verdade é que quando se fala de pelos nos homens, é de senso comum dizermos que faz parte do pacote. Quando falamos de pelos nas mulheres, isto entra no patamar do grotesco. Pensemos no exemplo mais curto e grosso possível: um homem que tenha os genitais com um grande tufo de pelos púbicos é só normal. Vá, no máximo alguns podem achar que uma aparadela faria sentido, mas não é grave. Quando pensamos nos genitais de uma mulher com pelos que chegam às virilhas, adjetivos como “porca” ou “nojenta” são fáceis de surgir como apreciação inicial para uma série de juízos de valor sobre aquela pessoa (lembram-se, por exemplo, dos insultos direcionados à jovem Irene que se manifestou no 1º de maio com pelos no sovaco?).

Nas últimas largas décadas, o mundo foi-nos ensinando que mulheres e pelos não podem fazer parte da mesma equação. Do cinema à moda, da publicidade ao universo editorial, são raras as vezes em que vemos uma mulher representada com pelos corporais. Na publicidade isto consegue mesmo atingir patamares de ironia sobre os quais vale a pena refletirmos. Se no caso dos homens é normalíssimo vermos pelos faciais em campanhas de produtos de barbear, quando se trata de campanhas que envolvem depilação feminina isto muda de figura. Quantas vezes se lembram de ter visto pelos nas pernas das mulheres que surgem nestas campanhas? Tirando esta marca, eu sinceramente não me lembro de nenhum outro exemplo. O tabu visual e estético na representação da pilosidade das mulheres está totalmente enraizado.

O mesmo tabu surge, por exemplo, nos anúncios de produtos relacionados com a menstruação, em que invariavelmente o sangue é representado por líquidos azuis, como se a nossa menstruação se traduzisse em hemorragias desta cor. Porque será que o sangue que nos sai pela vagina é representado de forma diferente? Tal como no caso dos pelos, tudo isto entra no espectro do asqueroso, do sujo e do feio, do que deve ser escondido porque não é natural. Mas é.

Tal como já tinha escrito por aqui, vamos lá entender isto: sim, as mulheres têm pelos nas pernas, nos sovacos, nas virilhas, nos genitais, no rabo, na cara e até mesmo nos dedos dos pés, entre outros. Contudo, a estética, ou a formulação que fizemos dela quanto à figura

feminina, diz-nos que eles devem ser banidos. Quantos menos, melhor. Mais bonitas somos, mais aceitáveis, principalmente aos olhos dos outros. Aliás, muito ao nível do que é desejável para os outros, principalmente para o sexo masculino. A opção individual de cada mulher não interessa para nada, nem tampouco as razões de manutenção de saúde que fazem com que os tenhamos como parte da nossa anatomia. Se os quisermos manter e eles ficarem à mostra, a sentença é esta: muito provavelmente alguém vai acabar por considerar que somos umas porcas.

Isto está tão enraizado que é difícil de ultrapassar. E posso dar o meu exemplo em jeito de mea culpa: por mais que eu reflita sobre estas questões constantemente, e que consiga até desconstruir muito do caminho de opressão do corpo feminino que nos trás a este cenário, há um lado totalmente instintivo em mim que me faz sentir um desconforto irracional quando vejo pelos, seja no meu corpo ou no das outras mulheres. O que importa frisar é que o problema e o erro estão exclusivamente em mim e no preconceito totalmente enraizado que se manifesta como reação primária, não está propriamente em quem decide manter os pelos.

É por isso que campanhas como estas tão interessantes e importantes (espreitem o site da Billie, porque além dos vídeos têm outras mensagens e ações de empoderamento feminino em curso que vale a pena espreitar). Se tivéssemos a oportunidade de nos cruzarmos com imagens como estas de uma forma mais regular, provavelmente não ficaríamos tão incomodadas com os nossos próprios corpos quando os pelos despontam. Nem tampouco com os pelos das demais. Vídeos como este levam-nos não só a olhar para algo que nos deixa desconfortável, mas também a ter espaço pata gerir esse mesmo desconforto passando para o patamar do racional. Tudo isto ajuda a normalizar a representação visual de algo que não passa de isso mesmo, de algo normal. Dos pelos à celulite e flacidez, passando pelos diferentes tipos e formatos de corpos em biquíni e fato de banho, a mensagem de verão da Billie não podia ser melhor: sejam o que vocês quiserem porque nisto da estética corporal não há certos nem errados. Cada um tem o seu e deve celebrá-lo em vez de o repudiar.