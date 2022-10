Quão descabido é realizar uma Marcha do Orgulho Heterossexual?

Estava eu há uns dias à conversa com um amigo em pleno centro de Lisboa quando ele me disse algo que me deixou com o estômago às voltas: “É claro que eu olho sempre à volta antes de dar um beijo na boca ao meu namorado, não vá levar um sopapo de alguém”. Pensava eu que não era propriamente ingénua nestas matérias, e escusado será dizer que me senti uma total idiota com a presunção do meu conhecimento pessoal sobre uma realidade que não é a minha. Do alto da minha irreal interpretação da vivência de tantas pessoas que me são queridas, achava eu que beijar alguém do mesmo sexo na suposta desempoeirada capital do nosso país já não era sequer uma questão. Mas é, continua a ser, e o peso dessa forma de discriminação relacionada com algo à partida tão simples caiu-me em cima como se tivesse levado um par de estalos.

Tal como provavelmente a infinita maioria das pessoas heterossexuais que estão a ler este texto, nunca eu tive de pensar duas vezes antes de beijar o meu namorado na boca quando estou na rua. Enquanto forma de cumprimento ou manifestação de intimidade e/ou afeto entre duas pessoas não há algo mais normal, certo? Mas isto é o pensamento básico de alguém que se encaixa numa heteronormatividade que serve de rótulo para a fasquia da ‘normalidade’ no mundo que nos rodeia. Uma normalidade que é totalmente redutora e que deixa de fora quem nela não se encaixar, recorrendo aos mais variados argumentos. Entre eles o da vergonha. Eu não sei o que é sentir – ou fazerem com que eu sinta - essa vergonha, e nem me atrevo sequer a dizer que imagino como seja. Mas não pode ser bom.

É talvez por isso que me deixa tão irritada que meia dúzia de marmanjos norte-americanos - sem surpresas com tiques de alt-right - tente vender, com recurso a um discurso populista, a ideia de que nos tempos que correm precisamos de uma marcha do orgulho hetero. Curiosamente (ou não), um grupo composto apenas por homens, até porque já se sabe que este tipo de orgulho é coisa de machos e que as mulheres não são tidas nem achadas nestas ideias, elas são meros objetos de prazer no que toca a à heterossexualidade. A sua justificação para uma marcha destas? Eis a prosa do grupo Super Happy Fun America: “As pessoas heterossexuais são uma maioria oprimida. Vamos lutar pelo direito que temos em podermos expressar o nosso orgulho em nós próprios, sem sermos alvo de ódio ou de julgamentos alheios”. Sabem o que é que me ocorre como resposta imediata? Um enorme LOL. Felizmente, porém de forma mais polida, obviamente, foi também essa a reação das autoridades de Boston que negaram a realização do evento, realçando de forma quase pedagógica as razões que levam a que a cidade considere que, ao contrário dos eventos do orgulho LGBTI, este não faz sentido.

Porque é que é urgente celebrar o orgulho LGBTI?

Aqui ficam algumas ideias básicas para quem não entende à partida porque é que isto é simplesmente ridículo. Diz-nos o dicionário que a palavra orgulho remete para “sentido de dignidade pessoal”. E que eu saiba, essa dignidade pessoal não é algo que seja posto em causa pelo facto de alguém se sentir amorosa ou sexualmente atraído por outra pessoa do sexo oposto. Aliás, a heterossexualidade é celebrada diariamente, servindo de ponto de partida para uma série de privilégios e de vantagens que todas as pessoas heterossexuais - principalmente as que são brancas e do sexo masculino - deveriam ter noção, por mais que surjam nas suas vidas como simples dados adquiridos. Tal como é vital conseguir-se olhar à volta para além da nossa bolha pessoal e percebermos a forma como este nosso privilégio, ditado como norma exclusiva, é, por si só, uma forma de opressão aos demais que nela não encaixam.

Se ainda precisamos que sejam realizadas marchas de orgulho LGBTI é porque estamos longe de viver num mundo inclusivo onde há espaço para todas as orientações sexuais sem que nenhuma delas seja um desprimor para o orgulho de ninguém. Precisamos de eventos sobre orgulho LGBTI porque na realidade vivemos num mundo que continua a considerar que ser algo que vá para além da heterossexualidade é uma vergonha. Que continua a humilhar milhões de pessoas com base na sua orientação sexual. Tal como já escrevi por aqui antes, são mais de 70 os países que ainda criminalizam o facto de uma pessoa ser homossexual, lésbica, bissexual, transgénero ou intersexos. E mesmo nos países onde as leis protegem estas pessoas, muitas delas são alvo de preconceitos totalmente enraizados que afetam inequivocamente o rumo das suas vidas.

São milhões de pessoas que se veem diariamente privadas do direito à sua individualidade. Internadas em alas psiquiátricas como se fossem doentes, presas como se fossem criminosas, alvos constantes de bullying psicológico e físico mesmo nos países supostamente mais evoluídos do mundo (já devem ter ouvido do casal de raparigas que foi brutalmente agredido em Londres há uns dias, por exemplo), são milhões de pessoas mundo fora que não podem viver livremente o romance, o erotismo, a sexualidade, o desejo, o casamento, o namoro, a partilha, o amor. Milhões de pessoas que são discriminadas, repudiadas e violentadas na sua verdade. Pessoas que têm de fingir ser quem não são para se adaptarem àquilo que dezenas de sociedades mundo fora exigem e esperam que elas sejam, independentemente do sofrimento que isso lhes cause. Custe o que custar.

Portanto, quando quiserem falar da necessidade de celebrar o orgulho heterossexual, como se se tratasse de algo que ainda precisa de proteção legal, moral e social, pensem um pouco nisto. E tenham mais noção, se fizerem favor.