Empresa paga mais a mulheres que forem trabalhar com pernas à mostra

Podia ser ficção, mas não é. Uma empresa russa do sector metalúrgico decidiu lançar o seguinte suposto incentivo às suas funcionárias: as que forem trabalhar de saia ou vestido e maquilhadas, “tudo segundo os cânones tradicionais da beleza feminina”, recebem dinheiro extra ao fim do mês, mais concretamente €1,35 por cada dia em que se apresentam com esta aparência no seu posto de trabalho. Vi a notícia na semana passada avançada pela BBC , que contava ainda que para as funcionárias que têm de usar uniforme específico durante o exercício das suas funções - muitas delas em linhas de produção - foi aberta a exceção de poderem enviar para os recursos humanos uma fotografia sua tirada à chegada à empresa para mostrarem a roupa tinham vestida. Nas palavras da porta-voz, a empresa “espera que a iniciativa aumente a consciência das mulheres, permitindo que sintam todas a sua feminilidade e o seu encanto”. Chamaram a isto a “Maratona da Feminilidade” (este é aquele momento em que vou ali à casa de banho vomitar e já volto).

Pergunta básica: que raio levou estas alminhas a terem tal ideia peregrina? Resposta oficial: como “a equipa é composta em cerca de 70% por homens, este tipo de campanhas ajuda a desconectar, a descansar. É uma excelente maneira de unir a equipa”. Ou seja, nada como usar as 30% de mulheres que lá trabalham como isco para alegria diária dos olhos e fantasias dos seus pares do sexo masculino. Utilizando, como é óbvio, os atributos físicos das mesmas como forma de descompressão, porque é para isso que as mulheres servem. E também já se sabe que os homens, esse grandes broncos, trabalham muito melhor e mais rápido quando veem um rico par de pernas ao seu lado, não é?

Seguindo a linha de pensamento desta empresa - e espero que percebam que parte do que digo nestes parágrafos é em tom de ironia, - teria sido interessante lançar também a “Maratona do Melhor Par de Abdominais” masculinos enquanto incentivo de descompressão para todas as mulheres que lá trabalham. Não sei, digo eu. Mas isso seria um disparate porque também já se sabe que uma mulher como deve ser não liga a essas coisas, não é de todo permeável a estímulos físicos, eróticos ou sexuais, até porque só tem olhos na cara para o seu marido, namorado ou para Deus nosso senhor. De resto é amorfa ao mundo à sua volta, claro está (já os homens têm aquele chamado ‘instinto animal incontrolável’ que torna imprescindível sexualizarem as mulheres à sua volta para se sentirem motivados nas demais tarefas).

O que é que realmente importa: as pernas ou as competências laborais de uma mulher?

É também engraçado que se incentive a que as mulheres vão trabalhar de saias e vestidos, mas que se exija que estes não sejam demasiado curtos (máximo 5 cm abaixo do joelho). Porque mesmo enquanto objeto de desejo, há que manter a aparência recatada e puritana que é esperada do sexo feminino, já que é essa contenção na sua expressão corporal que a torna mais digna. Aliás, e segundo a empresa, é essa a essência pura da feminilidade (aparentemente, há regras de vestuário e compostura quanto a isto, a sermos mais ou menos femininas e bonitas). Já no que toca ao trabalho, claro que uma mulher também deve perceber que já tem é muita sorte em ter um emprego que até podia ser feito por um homem, portanto o melhor que pode fazer é desunhar-se a trabalhar como uma formiguinha para provar que o merece. Sem distrações nem descompressões, portanto não há obviamente necessidade de se pedir aos homens que sirvam de objeto de desejo e descompressão para elas. Enfim, haja paciência para tanto estereótipo e formas de discriminação implícitas nesta ideia de merda (desculpem-me a expressão, mas é a única que me ocorre).

Há que entender que cada vez que tratamos as mulheres como objetos sexuais, ainda mais com o intuito de descompressão masculina, estamos obviamente a desumanizá-las, e com isso ajudar à construção de um mundo onde estas se tornam mais permeáveis a comportamentos abusivos, violentos e discriminatórios por parte dos homens. Sexualizar uma mulher num contexto laboral que nada tem a ver com expressão sexual ou erótica, é um ataque feroz à sua dignidade e demais dimensões da sua existência. E quando fazemos isto, estamos também a tratá-las como se fossem trabalhadoras de segunda categoria, cujas competências e resultados alcançados pouco importam. É abrir a porta a uma visão totalmente desfasada sobre qual o papel masculino e feminino dentro de uma empresa, quando ambos deveriam ser encarados da mesma forma: como trabalhadores. Cujas competências, capacidade de execução e de alcançar resultados dentro das funções que desempenham deveriam ser o que realmente importa.

É menosprezar-se a mulher enquanto pessoa trabalhadora, reduzindo-a ao seu corpo, enquanto figura erótica e sexual passível de ser fantasiada pelos demais – neste caso, os colegas de trabalho do sexo oposto (ninguém mencionou que umas pernas femininas poderiam “alegrar” outras mulheres por lá, o que também vale a pena assinalar). E há tantas dimensões em todos nós, seres humanos, para além daquelas referentes aos nossos corpos e sexualidade. É escavar um fosso de desrespeito e de perceção de mérito entre colegas e hierarquias, fosso esse onde invariavelmente as mulheres ficam prejudicadas. Escusado será dizer que isto dá azo a múltiplos obstáculos, mais ou menos simbólicos, que se traduzem numa realidade pautada por questões como, por exemplo, a desigualdade salarial ou a dificuldade de acesso feminino a cargos de liderança. Está tudo ligado, entendam. Por outro lado, é colocarmos os homens tanto no eterno lugar do grunho, como no papel de sexo soberano sobre elas. E as mulheres no lugar passivo e insuficiente quando comparadas com eles. Esta empresa acredita que isto pode ajudar a “alegrar o dia” e a “unir as equipas”. Eu acredito que isto é basicamente contribuirmos para uma dinâmica tóxica que perpetua a desigualdade entre homens e mulheres no mundo.