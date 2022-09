Estudo revela que mulheres solteiras e sem filhos são mais felizes

“Temos alguns bons dados longitudinais com base na análise do percurso das mesmas pessoas ao longo do tempo, mas vou fazer um enorme desserviço à ciência e resumir isto: se você é um homem, provavelmente devia casar-se; se é uma mulher, não se incomode com isso”. Palavras de Paul Dolam, professor e investigador responsável pelo departamento de Ciências do Comportamento na London School of Economics and Political Science, que há uns dias esteve no Hay Festival a explicar algumas das principais conclusões do estudo que deu origem ao seu último livro. Dedicado à felicidade e aos mitos que a rodeiam, “Happy Ever After” explora vários subgrupos da nossa sociedade, entre eles pessoas casadas, solteiras, divorciadas, separadas e viúvas. No que toca às mulheres, o grupo das que optaram por não casar e não ter filhos foram as que apresentaram maiores níveis de felicidade.

De acordo com Paul Dolan – que tem feito trabalho de investigação para algumas das mais conceituadas universidades do mundo e é conselheiro oficial da National Academy of Sciences dos EUA – o estudo que deu origem ao livro revela também que muitas mulheres sentem receio do estigma social se não forem casadas e mães, portanto cedem à pressão do papel que delas é esperado e embarcam nesse caminho sem terem certeza da sua vontade. Muitas há também as que realmente têm essa vontade, só que depois se deparam com dificuldades que não vão ao encontro das suas expectativas iniciais e que acabam profundamente infelizes. Na realidade, explica o psicólogo, há um cenário cada vez mais comum em que o casamento e a paternidade beneficiam particularmente os homens, uma vez que eles “sossegam, arriscam menos, têm mais cuidados de saúde, ganham mais dinheiro e vivem mais tempo”. No que respeita às mulheres, não só o casamento e os filhos não trazem esses benefícios diretos, como lhes aumenta o risco de exaustão e de problema psicológicos.

Que a equação para a felicidade não é igual para todas as mulheres, já boa parte de nós sabe, mas as pressões sociais para cumprir determinados papéis e atingir certos objetivos é fortíssima e acabamos por colocar toda a gente no mesmo saco. Felizmente, não somos todas iguais, e embora ao mundo nos diga o contrário há séculos, aquilo que nos faz felizes também não tem de ser exatamente o mesmo. Dúvidas houvesse, pelo menos agora temos um estudo e análise científica que também o comprova (pode ser que isto ajude algumas mentes mais tacanhas). Mas parece-me também importante olharmos para as razões que levam a que tantas mulheres se sintam infelizes no casamento e na vida maternidade, quando tantas delas até têm genuinamente essa aspiração e desejo. Quer este estudo dizer que casar e ter filhos é uma má opção? Que não é esse o nosso propósito na vida? Ou será que este é também, e simultaneamente, mais um alerta para as múltiplas maneiras de discriminação social a que as mulheres estão sujeitas e que dificultam de forma tantas vezes irremediável a conciliação das várias dimensões das nossas vidas?

Não, isto não é uma sentença ao casamento e à maternidade

Mais do que uma sentença à maternidade e ao casamento, eu diria que estes resultados deveriam ser um género de alerta para o facto de as mulheres terem uma eterna sobrecarga sobre os seus ombros. Eu até posso querer muito ter uma vida a dois com um homem e ter filhos dessa relação, com consciência plena de que essa é realmente a minha vontade individual e não o resultado da pressão da sociedade. Mas a mesma sociedade que me pressiona a seguir essa caminho como se fosse esse o meu propósito obrigatório na vida, também é a mesma que depois me coloca os mais diversos entraves à vivência plena e satisfatória que dali poderia resultar com base no facto de eu ser mulher, casada e mãe. Ou seja, e trocando isto por miúdos, continuamos a viver num mundo – mesmo nos países ditos desenvolvidos – onde as mulheres não só têm uma sobrecarga gigante de tarefas sobre os seus ombros graças a múltiplas formas de discriminação.

Dados nacionais e internacionais mostram-nos quão mal partilhadas continuam a ser as tarefas domésticas e a manutenção da vida familiar. Quão prejudicadas as mulheres ainda são nos seus empregos, seja no próprio acesso ao mercado laboral, seja na atribuição de cargos de liderança, seja na ascensão de carreira, e respetivos benefícios financeiros que tudo isto lhe podes proporcionar. Por serem mulheres, principalmente se forem mães, ou fazem um esforço extra - que não é pedido aos homens - para provar que estão à altura, ou acabam por ficar para trás e ter invariavelmente menos poder económico. Sobre as mulheres continua também a recair a maior parte da responsabilidade no que respeita a cuidados familiares e de educação de menores. Em caso de separação, são maioritariamente elas que ficam com todas esta gestão exclusivamente sobe os seus ombros. Nesta ginástica diária que se traduz numa bola de neve tantas vezes impossível de gerir de foram saudável, não lhes sobra tempo livre para serem pessoas individuais para além de tudo isto. Não há tempo para o bem-estar – e isto é tão importante . Muitas mulheres acabam num género de regime de escravatura dentro daquilo que era suposto ser a sua equação da felicidade. A saúde paga o seu preço. A satisfação emocional e profissional também.

A culpa é do casamento e dos filhos? Não. A culpa é de todo um sistema que não permite ainda a uma larga maioria de mulheres deste mundo que desejam esse formato de vida desfrutarem dessa realidade sem ser com uma eterna corda ao pescoço. Então quer isto também dizer que se esta gestão fosse mais simples e menos desigual, afinal o casamento e filhos eram a equação certa para todas as mulheres? Também não, e ainda bem que já começam a surgir estudos científicos que rebatem a construção social em torno deste mito. Basicamente, talvez tenha chegado a altura de percebermos que cada um sabe de si e que aquilo que me faz feliz a mim não é obrigatoriamente o que faz feliz os demais. Quando nos aprendermos a respeitar na nossa individualidade, deixando cair os mais variados estereótipos que ainda servem de regra ao paradigma em que assenta tanta da construção das nossas sociedades, talvez este mundo encontre um melhor rumo.