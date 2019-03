JustMAD: As artistas mulheres não têm mérito ou falta-lhes o reconhecimento?

Ao longo da história da arte as mulheres estão amplamente representadas. Mas não como artistas. Se entrarmos no Museu do Prado, por exemplo, não faltarão imagens de mulheres, mas se olharmos para os nomes de quem produziu as obras expostas, poucos nomes femininos encontraremos. Afinal, não há obras de mulheres porque não existiam mulheres artistas? Ou isto acontece porque raramente lhes foi dado espaço para terem visibilidade e protagonismo enquanto artistas? Volto a tocar neste tema porque acaba de decorrer a semana da arte em Madrid. E embora seja a ARCO a feira que mais dá que falar, no que toca a paridade de género a JustMAD – dedicada a artistas emergentes - é o evento que mais tem feito um esforço digno de nota para contrariar a tendência sexista de oportunidades neste sector.

Antes de falarmos sobre o que está acontecer no presente, vale a pena relembrar o passado: historicamente as mulheres foram consecutivamente afastadas e ignoradas no meio artístico. Basicamente, durante muito tempo elas foram tidas como simples musas, já eles eram considerados os génios, as mentes criativas, os grandes autores. Não é demais reforçar como as academias foram vedadas às aspirantes a artistas durante séculos, tal como a possibilidade de desenvolverem o seu trabalho em condições de paridade (basta lembrarmo-nos de como pintar nus era algo interdito a boa parte das mulheres ainda no arranque do século XX, atividade considerada pouco adequada para uma senhora). Ao longo da História, muitas artistas tiveram de usar pseudónimos masculinos para assinarem as suas obras, outras viram a autoria do que faziam ser atribuída aos maridos ou aos pais (como Artemisia Gentileschi, que quando reposta a verdade foi considerada uma artista menor embora o seu trabalho anteriormente fosse aclamado). Rosa Bonheur, Angelika Kauffmann, Elisabeth Louise Vigée Le Brun e Mary Moser são apenas alguns bons exemplos de artistas incríveis mas cujo reconhecimento histórico nunca será equiparado ao dos artistas masculinos.

Podemos achar que isto está tudo muito lá para trás, mas a verdade é que a diferenciação entre homens e mulheres nas artes, embora noutros moldes, continua a ser premente nos tempos de hoje. Claro que muito mudou nas últimas décadas e que há cada vez mais expressão feminina no que toca à curadoria, tal como também existem muitas galeristas bem sucedidas e, é claro, uma maioria de mulheres a frequentar artes nas universidade. Mas ter palco quando se é artista e mulher, ainda não é assim tão fácil. Tal como ter credibilidade ou uma valorização equiparada das suas obras (na realidade, está tudo ligado). Foi precisamente a pensar em tudo isto de forma consciente que Semíramis Gonzalez assumiu a direção da JustMAD há dois anos, e que trouxe a questão da paridade de género como ponto de honra para a feira de arte emergente que terminou ontem.

Mérito, qualidade e oportunidades, três lados da equação

Nesta edição, a feira de arte que se dedica aos jovens e novos artistas contou com a presença de 150 nomes, sendo que 51% eram mulheres e 49% eram homens. Não só isto se traduziu em números mais equilibrados de participação e visibilidade de artistas de ambos os géneros, como também numa pluralidade de inspirações e de temas trazidos ao público nas obras expostas. Não é ao acaso que na edição 2019 de repente os visitantes puderam ver trabalhos de artistas que se dedicam a questões como a violência de género ou a maternidade. Além disso, houve também uma preocupação clara com as intervenções a acontecerem durante o evento, uma vez que o cuidado com a paridade foi também tido na atribuição de prémios, na composição dos júris e no tempo de palco.

Isto põe em cheque a questão do mérito? Não, aliás, se queremos falar de mérito falemos dos séculos de história da arte, incluindo os dias de hoje, em que por mais valor que tenha um trabalho feminino, raramente é tido como primeira escolha (temos sempre exceções, mas uma exceção é o que a própria palavra indica). Não é que não existam belíssimos trabalhos desenvolvidos por mulheres, mas vale a pena pensar no quão habituados nós estamos – como em tantos outros sectores – a dar primazia ao modelo de trabalho masculino que nos foi apresentado como norma desde sempre. Como a própria Semíramis me dizia numa troca de ideias que tivemos na semana passada, “o feminismo é necessário em todas as áreas da vida porque é necessário atingirmos uma democracia plena, onde todas as pessoas são reconhecidas. O sector artístico não é exceção, principalmente quando falamos de feiras de arte. Todos os anos são publicadas as listas de artistas mais cotados no mercado e as mulheres estão sempre em segundo ou em terceiro lugar. Temos que apostar numa presença mais forte de mulheres no mercado para que os colecionadores as comprem e que seus valores de mercado cresçam.”

Embora à partida isto possa parecer que não faz sentido, uma boa analogia é a questão do futebol feminino: será que é o público que não tem real interesse no desporto feminino ou será que é a falta de investimento, de patrocínios, de visibilidade televisiva, publicitária e demais fatores de mediatização do desporto que provoca esse desinteresse? Será que se existissem mais marcas a apostar em equipas femininas, mais investimento dos clubes nestas equipas, melhores condições de trabalho para as atletas profissionais e mais cobertura dos media, não existiria um maior interesse do público? Na arte, a pescadinha de rabo na boca acontece noutros moldes, mas é semelhante. Vejamos: é em eventos como estas feiras que se passeiam agentes, galeristas e compradores. Se as obras das artistas mulheres nem sequer lá chegam – e chegarem lá é uma enorme validação do seu valor artístico -, obviamente que não são vistas, e consequentemente não são tidas em conta, algo que perpetua o tal ciclo vicioso de desvalorização do seu trabalho.

Ainda bem que surgem feiras e eventos que encaram a realidade em vez de se refugiarem em desculpas cliché como o eterno “não acreditamos na paridade, mas sim na qualidade” (defendido pela ARCO Madrid há dois quando confrontada com a parca representação feminina). Se não quebrarmos os obstáculos silenciosos e invisíveis, porém reais que dificultam o protagonismo e visibilidade feminina no sector, as mulheres continuarão a ser as musas, e os homens os artistas de qualidade. Num país como Espanha, em que 70% do licenciados em arte são mulheres, esta irónica aparente falta de mérito é simplesmente falaciosa.