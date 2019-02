A noite em que o período menstrual ganhou um óscar

Imaginem que quando estão com o período a única coisa que tinham para pôr entre as pernas era um trapo velho. Muitas vezes sujo, recortado de um pano da loiça ou de um lençol. Como seria irem assim para a escola ou para o trabalho? Como seria se vos começasse a escorrer sangue pelas pernas porque o pano obviamente não é suficiente para absorver o fluxo menstrual? E como fariam esta gestão se não tivessem sequer um casa de banho com porta ou papel higiénico disponível? Para 90% das mulheres da Índia, esta é a sua realidade mensal. E os prejuízos para as suas vidas atingem o nível do macabro, com inúmeras meninas a serem obrigadas a abandonar os estudos e mulheres que nunca poderão ter um emprego ou sequer circular livremente na rua.

A tudo isto juntam-se os inenarráveis estigmas associados ao período e o total desconhecimento sobre que processo fisiológico é este. O período é “uma doença das mulheres”, “um sangue mau enviado por Deus”, “um problema que chega todos os meses”, eis algumas explicações dadas por homens e mulheres indianas para a existência da menstruação. Num país onde impera a total falta de conhecimento sobre o aparelho reprodutor feminino, e onde apenas cerca de 10% da população feminina tem acesso ou disponibilidade financeira para comprar pensos higiénicos, podemos dizer sem reticências que este é um problema nacional para a vida e saúde das meninas e mulheres.

Foi a pensar nisso que nasceu o Pad Project, uma organização sem fins lucrativos que tem como ponto de partida a produção de pensos higiénicos low-cost biodegradáveis. Como é que isto acontece? Com uma máquina inventada por Arunachalam Muruganantham, um empreendedor indiano que sonhava conseguir fazer chegar os pensos higiénicos a todas as mulheres do seu país. Com esta máquina, os pensos saem três vezes mais baratos, o que os torna acessíveis a uma gigante fatia desprivilegiada da população. A somar a isto, a produção e venda é feita por mulheres, criando-se assim oportunidades de emprego. Para muitas, o primeiro emprego que têm na vida, algo que não só lhes traz um impacto direto quanto à sua independência financeira, como as ajuda a conquistar o respeito da família.

O documentário “Period. End of Sentence” (traduzido para português como “Período: O Estigma da Menstruação”, disponível na Netflix) acompanha precisamente todo o processo inicial de implementação deste projeto numa zona rural da Índia. Uma aldeia onde as mulheres são, por exemplo, privadas de entrar em templos quando estão com o período, porque são consideradas indecentes e impuras durante a menstruação. Onde a palavra “penso” mal fazia parte do vocabulário tanto de homens como de mulheres e cujas lojas tinham vergonha de vender este tipo de produtos. Realizado por Rayka Zehtabchi e produzido por Meliss Berton, este mini-documentário é um género de luz ao fundo do túnel que mostra como uma ideia, aliada à força vontade de várias pessoas que ousam quebrar tabus mesmo num sítio tão remoto como aquela zona rural, pode mudar tantas vidas e servir de incentivo a uma mudança a nível nacional.

Se para nós ter acesso a produtos de higiene íntima e a informação sobre o período nem sequer é questão, para meninas e mulheres de tantos países mundo fora a menstruação ainda é um tabu com elevados e graves danos nas suas vidas. Basta pensarmos, por exemplo, que uma menina que é obrigada a deixar a escola precocemente, muito dificilmente algum dia conseguirá ter um emprego. É assim que se perpetuam os ciclos de submissão, dependência financeira e consequente desrespeito e violência.

Este domingo, “Period. End of Sentence” recebeu um óscar e foi digno de se ver. “Eu não estou a chorar porque estou com o período. Eu só ainda não consigo acreditar que um filme sobre o período ganhou um óscar”, palavras da realizadora desta curta. Tirem 26 minutos das vossas vidas para a verem porque certamente não se vão arrepender. E se se entusiasmarem, entrem na página do projeto e façam uma doação. Aliás, vale a pena pensar que a versão piloto do Pad Project foi feita com doações enviadas por um grupo de estudantes de uma escola de Los Angeles, que fez uma recolha de fundos com recurso a venda de bolos e aulas de yoga. O resultado está à vista.