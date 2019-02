Joana, o potencial da mulher é o que ela quiser que seja

Se uma mulher hoje pode ser médica, estar na política e dar opinião pública, é graças às feministas. E repudiar o feminismo de hoje, que não é mais do que uma continuação da luta pela igualdade entre géneros num mundo cheio de disparidades, é desdenhar de todas as mulheres que foram e ainda são violentadas diariamente para que os direitos femininos evoluam.

Confesso-vos que quando li o texto de Joana Bento Rodrigues este fim de semana no "Observador" até comecei por me rir um bocado. Ao fim dos primeiros parágrafos estava totalmente certa de que se tratava de uma prosa satírica com base nas cartilhas do Estado Novo. Ou então uma brincadeira de antevisão da terceira temporada de "The Handmaid’s Tale", com uma ironia ligada às normas de Gilead. Mas quando percebi que não, a leitura tornou-se apenas dolorosa. Estava perante uma prosa de apologia aos estereótipos de género, que defende a opressão e a redução da mulher nas suas várias dimensões enquanto ser humana, escrita em 2019, por uma mulher, aparentemente com elevada formação académica e participação política. E é isso que, a meu ver, a torna inquietante.

“A mulher dita feminista – a que integra as ‘tribos’, a que se deslumbra com as capas de revistas, a que se diz emancipada, a que não precisa de relações estáveis, a que não quer engravidar para não deformar o corpo nem perder oportunidades profissionais, a que frequentemente foge da elegância no vestir e no estar – optou por se objetificar, pretendendo ser apenas fonte de desejo em relações casuais, rejeitando todo o seu potencial feminino, matrimonial e maternal. São estas três últimas, as características mais belas da mulher!”. Mesmo depois de ler isto, devo reforçar: felizmente vivemos num país que preza pela liberdade de expressão. E assim como eu tenho direito a escrever a minha opinião publicamente, qualquer outra pessoa tem direito a escrever a sua quando é convidada a fazê-lo, desde que não falte ao respeito pelos demais. Mas uma vez que decidiram falar sobre mim, que me incluo no grupo da “mulher dita feminista” dos tempos modernos que esta dissertação aborda, e que até o fizeram num tom desrespeitoso, então aqui fica o meu sincero parecer sobre o tema, já que isto me toca diretamente.

Sou mulher e sou feminista. Isto faz de mim exatamente o quê?

Cara Joana, com base da nesta dissertação, parece-me que a sua cabeça está cheia de rótulos quanto a pessoas, realidades, motivações e movimentos. Vamos por partes, que isto dos rótulos é uma chatice inevitavelmente pouco produtiva: eu sou mulher e sou feminista. Isto faz de mim exatamente o quê? Lendo o seu texto, parece-me que por eu defender um mundo mais igualitário entre homens e mulheres, sou automaticamente alguém que só gosta de sexo casual, e com quantas mais pessoas melhor. Que repudio a maternidade, o casamento e que as minhas ambição e satisfação pessoal se resumem à vida profissional. Além disso, sendo feminista automaticamente pareço uma matrafona a vestir. Mesmo que esta fosse a minha descrição, também não entendo onde é que estava o desprimor, seria a minha opção e ainda bem que temos uma Constituição que garante a liberdade de escolha individual. Mas por acaso, nada disto condiz com aquilo que eu sou, por mais que a Joana pareça estar cheia de certezas quanto a mim e a tantas outras mulheres no seu exercício populista de generalização.

Pasme-se, eu até sei pensar por mim própria e não baseio as minhas opiniões em revistas (mas gosto muito de ler reportagens que trazem à luz do dia injustiças sociais no mundo, já agora). Eu já desfrutei tanto de sexo casual, como vivo numa relação estável com um único companheiro há vários anos e ter filhos faz parte dos nossos planos. Mas não, isto não me serve de ponto de honra, porque eu já era honrada quando andava a ter sexo casual. Também tanto gosto de vestir umas calças de ganga rasgadas como não dispenso um vestido de corte clássico. Sei que não vai acreditar nisto, mas embora eu participe em manifestações e grite bem alto pelos direitos das mulheres, até sou uma pessoa bem-educada e que “sabe estar”. Acredite que tanto faço boa figura num arraial como num evento de gala cheio de protocolo, lá nisso os meus ricos pais fizeram um bom trabalho quando me ensinaram que “a elegância é uma questão de atitude”. Quanto às tarefas domésticas, não tenho particular gozo nelas, mas como as coisas não aparecem feitas por artes mágicas, eu lavo a loiça, estendo a roupa, cozinho e limpo o pó com esmero quando é a minha vez (sim, lá em casa partilhamos tarefas... será que isso reduz a minha suposta “natureza feminina?”).

Pelo que diz, as feministas aparentemente não gostam de decorar a casa, mas a minha até é bastante catita porque o conforto e a estética fazem parte das minhas necessidades e privilégios pessoais. Mas já agora, existem muitas mulheres que têm vidas vividas em regime de verdadeira sobrevivência e que nem disponibilidade mental ou financeira terão para pensar nestas questões. Isso torna-as piores mulheres? E as mulheres que simplesmente não têm interesse na decoração, serão o quê? Quanto à minha satisfação profissional, é realmente uma parte importante do meu dia a dia, não só pela gratificação que me dá, como pela independência financeira. Algo que, não sei se sabe, é uma das maiores alavancas de liberdade individual que alguém pode ter. E que por falta dela muitas mulheres ainda ficam reféns de relações abusivas uma vida inteira (aquelas que não morrem lá dentro). Contudo, embora adore o meu trabalho, a minha vida não se resume à minha carreira, nem é essa a parte que mais valorizo na minha vida. Espero sinceramente não lhe estar a provocar nenhuma chilique com estas revelações vindas de uma feminista, mas como é médica, quero acreditar que faz uma pausa e respira fundo se se sentir mal a ler isto.

As minhas escolhas ou vontades só a mim me dizem respeito

O que realmente me importa aqui deixar claro, é que se esta não fosse a minha descrição, e na realidade eu fosse tudo ou parcialmente aquilo que descreve naquele texto inicial, também não havia mal nenhum. Basicamente, porque as minhas escolhas ou vontades só a mim me dizem respeito. E ninguém é mais ou menos digno por isso. Eis um dos grandes pilares do feminismo dos tempos de hoje que a Joana desdenha com fervor: a luta pela liberdade e dignidade individual das mulheres. Incluindo a sua. Porque se quiser ser bela, recatada e do lar, está tudo bem, desde que seja essa a sua vontade pessoal e não uma imposição de normas e pressões sociais sobre qual é o seu suposto lugar no mundo. É por isso que o feminismo luta. Mas se a minha vontade e opções forem outras, eu também devo ter espaço para viver a minha vida como me apetecer, sem que isso seja sinónimo de prejuízo nos meus direitos e oportunidades. E, é claro, na percepção e julgamento que a sociedade faz sobre mim. Agradeço que respeite isso.

Só não fico verdadeiramente ofendida com o texto em causa, porque também faço parte desta geração nascida entre os anos 70 e 80, criada para acreditar que realmente os pilares da vida das mulheres são o casamento, os filhos e a esfera doméstica. O resto é acessório, um género de brinde porreiro que pode vir por gosto ou necessidade. Felizmente, depois cresci e usei as ferramentas que me foram dadas para pensar pela minha cabeça e começar a questionar se era realmente isso que eu queria para mim. Que eu queria, que me satisfazia a mim. Algo que não é igual a aceitar cegamente o que a sociedade e as suas normas instituídas querem que eu queira. Parte deste questionamento, passou também por aceitar que quem está à minha volta pudesse ter direito a querer outras coisas. Ora um dos problemas do umbiguismo é ficarmos demasiado retidos na bolha da nossa esfera pessoal, e assumirmo-la como a realidade geral. Às vezes, vale a pena sair da zona de conforto, questionar o que nos rodeia e abrir espaço para se ouvir e observar de forma empática o que os demais estão a sentir. Aquele velhinho exercício de se calçar os sapatos dos outros em vez de tentarmos impor a nossa crença aos demais. Principalmente quando a nossa crença até pode ser fonte de sofrimento alheio.

Seguindo então esta linha de raciocínio que aceita quão abrangente pode ser o universo das pessoas no geral, a minha natureza feminina não se limita a uma construção social ditada por outros, nem tampouco por séculos de repressão patriarcal. O que milhões de mulheres – e são tantas que acho que chamar-lhe ‘minoria’ é incorreto - pedem neste momento em diferentes partes do mundo vai muito por aqui: parem de nos dizer o que devemos ser ou fazer, como se fossemos bonecas de cera sem vontade individual ou capacidade cognitiva para elaborar sobre as nossas vidas. Deixem de nos tentar definir em três palavras como se não fossemos seres humanos irrepetíveis, com motivações, vontades, vivências e objetivos distintos. Já chega de nos tentarem reduzir a conceitos pré-definidos, quando a vida humana é feita de tantas e tão complexas dimensões. Comecem antes a encarar-nos – e encararem-se a vocês mesmas - como semelhantes, como cidadãs plenas que têm os mesmos deveres e direitos que os homens. E isto, entenda-se, não é negarmos as diferenças biológicas que existem entre corpos. É apenas percebermos e aceitarmos que social, económica, cultural e politicamente somos – ou deveríamos ser mas ainda não somos, eis a questão - todos iguais.

É por isto que lutam as mulheres – e os homens - ditas feministas dos dias de hoje: por um mundo mais equilibrado e justo que não discrimine ninguém com base no género. Que não aceita que principalmente tantas e tantas mulheres continuem diariamente a ser violentadas, não só nos seus corpos, mas também no seu acesso a oportunidades, na sua ascensão a lugares de liderança, na representação política, na valorização do seu mérito, na remuneração desigual por trabalho igual, na vivência da sua liberdade sexual, na sua auto-imagem, na forma como é encarada pela Justiça, na sua segurança ao andar no espaço público, na manutenção da sua integridade dentro das relações afetivas. As feministas lutam por tudo isto com consciência de que não basta mudar as leis, é urgente mudar estas mentalidades transversalmente enraizadas. E como se vê, é mesmo.