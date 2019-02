Não são só as mulheres que beneficiam com a lei da igualdade salarial

Uma lei que garante a proteção da igualdade salarial entre géneros não é, como se diz por aí, ‘uma lei para as mulheres’. Um homem que receba menos por trabalho igual também fica protegido. A questão é que esse cenário é pouco comum, certo?

As estatísticas são claras quanto à desigualdade salarial entre homens e mulheres no nosso país: as mulheres recebem em média menos 16,7% do que os homens, diz-nos o Ministério do Trabalho. Isto traduz-se em cerca de menos 176 euros por mês, resultando numa diferença de 2464 euros por ano. Claro que se formos para sectores profissionais como desporto ou área científica, estes números são muito mais altos. E quando olhamos para os altos quadros, a diferença de salários ronda os 26%. Ou seja, quanto mais qualificada uma mulher é, mais penalizada é no seu salário quando comparada com pares masculinos. Num país onde já há mais de vinte anos que existem mais mulheres com licenciaturas e mestrados, eu não sei o que é que vocês acham disto. Eu cá diria que é um cenário bastante claro, porém inaceitável, de discriminação com base no género.

Posto isto, parece-me bastante óbvio que existe a necessidade de uma lei que defina igualdade remuneratória entre géneros por trabalho igual ou de igual valor. Juntamo-nos assim à Alemanha e à Islândia na vanguarda das políticas públicas, na esperança de que sejam elas a operar mudanças de paradigma nas mentalidades sexistas que ainda definem o status quo. Estamos longe de viver num mundo justo, não há um único país que já se possa orgulhar de paridade entre géneros no mercado laboral. Nós, por exemplo, estamos no 33.º ligar do ranking do Fórum Económico Mundial, que ainda há um ano nos alertava para o facto de que vamos demorar mais de 200 anos para conseguirmos acabar com as disparidades salariais e de acesso ao emprego entre homens e mulheres se medidas concretas não forem tomadas. Esta nova lei é uma medida que vai ao encontro destes dados, que não são mero senso-comum.

Não é por falta de formação ou mérito que as mulheres encontram entraves

Claro que a nossa Constituição já proibia a discriminação salarial com base no género. Contudo, não sejamos ingénuos, todos sabemos como é fácil contornar a lei. E situações como, por exemplo, a atribuição de cargos diferentes a duas pessoas que na realidade desenvolvem exatamente as mesmas funções e tarefas, é um clássico por cá. Esta nova lei traduz-se precisamente na implementação de quatro novos tipos de mecanismos de informação, avaliação e correção, que garantem o princípio do salário igual para trabalho igual e de igual valor.

Agora o que me importa frisar, até porque tenho lido amiúde que isto “é uma lei para as mulheres”, é que esta medida não traz um favorecimento exclusivo às mulheres, mas sim aos trabalhadores em geral. Ou seja, caso um homem receba menos do que uma mulher ao executar trabalho igual, também está protegido pela lei. Agora o que todos também sabemos é que esse cenário é pontual, já o inverso é bastante comum. A desvantagem do sexo feminino no mercado laboral é generalizada e transversal.

Repito o que já escrevi por aqui: num mundo ideal a autorregulação funcionava. Nenhuma empresa precisaria de ser sancionada para travar dinâmicas discriminatórias, e todos os trabalhadores seriam avaliados, remunerados e promovidos com base nas suas competências e mérito. Mas convenhamos que não é isso que acontece, principalmente porque ainda vivemos em sociedades onde as casas de partida não são as mesmas para homens e mulheres no universo laboral. Um dos alertas da análise do Fórum Económico Mundial era precisamente este: “o progresso na educação não se tem traduzido em ganhos equivalentes para as mulheres no que diz respeito a oportunidades, independência económica e liderança”.

Os tetos de vidro existem, por mais que a sua transparência os torne tantas vezes difíceis de interpretar enquanto obstáculo. Não é propriamente por falta de formação, mérito e competência que as mulheres encontram tantos entraves à progressão de carreira e ascensão a cargos de poder, por exemplo. Esta lei dos salários faz parte da construção do caminho, mas não é ‘a’ solução para todas as questões aqui envolvidas. Há que tirar a cabeça debaixo da areia e perceber que o que temos em mãos, e que nos influencia a todos, é um problema estrutural de mentalidades. Os salários são apenas um essencial ponto de partida.