O problema são as calças da secretária de Estado

E se em vez de gastarmos tanto tempo a ridicularizar a secretária de Estado por causa da sua roupa, usássemos essa energia para questionar a discrepância entre homens e mulheres em funções no Governo? A foto que tanta gente tem partilhado em tom trocista é exemplo disso, mas o que interessa são as calças. Isso sim é um problema nacional?

A cerimónia de tomada de posse dos novos ministros e secretários de Estado foi curta. Mas as imagens tiradas em Belém esta semana continuam a perdurar no tempo por causa de nada mais, nada menos do que as calças que a secretária de Estado da Habitação usou naquela ocasião. Nas redes sociais surgem como cogumelos graçolas e insultos a Ana Pinho porque as calças que ela escolheu para ocasião aparentemente não eram de bom gosto. Quanto às suas competências profissionais e políticas, isso é coisa que não interessa para nada quando há um par de calças para ser julgado em praça pública. Um par de calças que pelos vistos é ‘inaceitável’, ‘bimbo’, ‘digno de circo’, entre outras apreciações prontamente lançadas pelos inúmeros aspirantes a fashion advisers que de repente decidiram fazer comentários ao tema. Não é altamente irónico que para debater questões que mexem com o rumo do país esta prontidão de reação não seja tão entusiástica?

Se calhar o que importava salientar nestas imagens era a discrepância entre o número de homens e mulheres na cerimónia de tomada de posse, digo eu que não sou cá de intrigas. Se queremos realmente falar de algo problemático, falemos da parca representação política das mulheres em Portugal, algo que este Governo também perpetua. Não é uma questão de falta de mérito ou de experiência profissional, é uma questão de desigualdade de oportunidades e de credibilidade atribuídas às competências das inúmeras mulheres com trabalho exímio e competências válidas para estes cargos, mas quem nem sequer são tidas em conta como primeiras opções. São os chamados tectos de vidro que tanta gente continua a não querer ver. Isso sim é que me parece um motivo de indignação e de discussão acesa, até porque uma sociedade que continua a excluir as mulheres do acesso ao poder político muito dificilmente será uma sociedade equilibrada e justa. Nem tampouco uma sociedade que vai ter em conta de forma prioritária as especificidades das dificuldades de vida no feminino, e que são tantas (basta pensarmos na inação e injustiça relacionadas com a violência doméstica, por exemplo, ou a desigualdade salarial que existe no nosso país).

Mas pronto, continuemos a focar o que é acessório porque isto de discutir o que realmente é inaceitável, e que mexe com o paradigma do poder e das normas instituídas, dá demasiado trabalho. E nada como um par de calças para se montar um circo, atirar umas patacoadas ao ar, enxovalhar mais uma mulher em praça pública – que é isso que elas merecem, certo? – e destitui-la de qualquer visibilidade positiva pelas suas habilitações profissionais. Nada de novo, e isso é que é realmente feio.

As mulheres têm de se masculinizar para serem levadas a sério

Depois há questão da eterna necessidade de mimetização dos pares masculinos em universos altamente masculinizados. A política é um desses universos, e no que toca ao mimetismo, os códigos de vestuário não são exceção quando uma mulher quer ser levada a sério. Nisto da política, tudo o que fuja ao padrão masculino de indumentária aparentemente é digno de nota. Se a secretária de Estado tivesse levado um blazer e umas calças com linhas direitas, como manda a tradição masculina, não havia nada a apontar. Mas atenção que tinha de ser um fato com um tom sóbrio, porque mesmo Maria do Céu Albuquerque, que decidiu levar um fato cor-de-rosa, de repente já é fonte de chacota porque “onde é que já se viu uma cor destas num momento solene?”. Há alguma cartilha que dite as cores das indumentárias que são dignas do adjetivo ‘respeitável’? Qual é o mal de usar cor-de-rosa? Choca porque é uma cor demasiado feminina? Mas pronto, nisto do poder e da credibilidade, o ideal mesmo é as mulheres manterem uma estética masculina, mesmo que os homens estejam todos vestidos com se fossem para um funeral ( valha-nos o fato bege do Obama e as meias coloridas do Trudeau ).

Tudo isto se liga à nossa percepção de que ser e parecer masculino é sinónimo de profissionalismo e de capacidade de liderança, até porque este foi um papel exclusivo dos homens durante séculos. Mas esperem, uma mulher também não pode ser demasiado masculina, senão é uma “sapatona”, como se diz por aí neste tipo de comentários, e isso também não é algo que fique bem a uma mulher que se preze. Haja paciência para este policiamento mesquinho do que as mulheres com visibilidade pública dizem, fazem, vestem, partilham nas redes sociais, etc. Na ansia de se tentar manter o status quo, parece cada vez mais feroz a estratégia de passar ao ataque e tentar ridicularizar quem consegue furar a norma.

Entendam que não quero com isto fazer uma apologia ao politicamente correto, como se agora fosse proibido rirmos e fazermos piadas. É, sim, um apelo a uma maior consciência quanto ao impacto que tem isto de participarmos rol das piadinhas. Basicamente, estamos a alimentar a desvalorização e ridicularização históricas de que as mulheres que chegam a cargos de poder são alvo. E quando começamos a ter consciência de que a nossa piadola fácil faz, na realidade, parte da ração que alimenta este monstro, isto deixa de ter piada e de ser assim tão inocente ou inconsequente. As consequências estão igualmente à vista nas fotos desta tomada de posse.