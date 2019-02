Os intelectuais franceses que assediavam mulheres “por diversão”

Durante vários anos arruinaram carreiras por “mera diversão”. Um coletivo de homens, intelectualizados e com posições de poder nos media franceses. Criaram um grupo de Facebook onde planeavam ações concertadas de bullying, assédio moral e sexual. As vítimas? Mulheres, feministas e pessoas LGBT

“Liga do LOL.” Era este o nome do grupo privado de Facebook criado por um grupo de homens franceses ligados à comunicação social, que entre 2009 e 2013 usaram o seu estatuto para perseguir, insultar, humilhar e assediar outros profissionais do meio, maioritariamente mulheres. Considerado pelas vítimas um género de “grupo terrorista”, tinha o objetivo de ridicularizar e condicionar a carreira de alvos específicos: principalmente mulheres, mas também pessoas feministas, homossexuais e negros. A motivação? Pura diversão e escárnio. Como? Recorrendo sistemicamente ao exercício do poder para diminuir o próximo. E quem o fazia? Um grupo composto por homens, heterossexuais, intelectualizados, em cargos de liderança, economicamente privilegiados, todos eles ligados ao jornalismo, desde editores de revistas e jornais, a jornalistas conceituados e influentes assessores de imprensa. Na sua maioria, profissionais de comunicação considerados verdadeiras referências no universo do Twitter na altura de explosão daquela rede social. Todos eles com ascensões de carreira durante o período em que além do assédio fortuito, também minavam os percursos profissionais de quem lhes ousava fazer frente.

Se no início o coletivo ‘apenas’ partilhava links e fotografias privadas para escárnio conjunto ‘à porta fechada’, depois começou a concertar ações que extrapolavam o grupo privado de Facebook. E não se limitavam a fazê-lo entre si: de forma estratégica manipulavam a opinião de outros utilizadores do Twitter e encorajavam-nos a perseguir e a humilhar os alvos. Ao mesmo tempo criavam perfis falsos nas redes sociais e contas anónimas de email, através das quais faziam verdadeiras perseguições, enviavam insultos e assediavam sexualmente. Tanto comentários racistas, homofóbicos e machistas, como a difusão de rumores falsos faziam parte do assédio constante. A isto juntavam-se esquemas como montagens de imagens com fotos privadas transformadas em conteúdo pornográfico, depois difundido em carga escala, e entrevistas fictícias de emprego onde as entrevistadas eram ridicularizadas por diversão. As gravações não autorizadas dessas conversas eram depois colocadas online para minar a carreira da vítima.

“Eram brincadeiras inofensivas”, dizem eles

Estes são apenas alguns exemplos daquilo que muitos alegam agora serem brincadeiras inofensivas que “nunca tiveram a intenção de prejudicar ninguém”. A par de despedimentos e suspensões, têm surgido vários posts de Twitter escritos por elementos da “Liga do LOL”, onde pedem desculpa publicamente pelos seus atos. Escusam-se das suas ações admitindo que, agora que as veem com o devido distanciamento, percebem quão erradas elas foram. E repetem - com a mesma constância com que fizeram os abusos - que não tinham noção do quão grave eram os seus atos na altura e que tudo não passava de uma brincadeira. Para muitos, era um simples grupo para dar uma gargalhada e descomprimir do ritmo do jornalismo. O facto de ser literalmente à conta da vida de outros é que parece não ser tido em conta.

Não é a primeira vez que se fala da “Liga do LOL”. Aliás, pelas múltiplas reportagens que têm saído na última semana, este coletivo mais parece um elefante no meio da sala de cristais: muita gente o conhecia, mas ninguém lhe queria fazer frente dado o estatuto dos seus intervenientes. Não é precisamente este um dos pilares base da relação de poder entre agressores e vítimas que tanto temos ouvido falar desde o início do movimento #MeToo? Sim, é disso que se trata. Pelo menos uma das vítimas tentou chamar à atenção diretores de várias publicações onde trabalhavam elementos deste grupo, sem conseguir ser levada a sério. Uma das cartas que enviou acabou por ser intercetada e divulgada publicamente, e esta mulher acabou a ser ridicularizada mais uma vez em praça pública. Tentou também apresentar queixa na polícia mas os seus relatos não foram considerados relevantes. Afinal, isto do mundo online ainda é um território onde muito pode acontecer sem grandes consequências. Sem surpresas, e tal como aconteceu com várias outras vítimas do grupo, esta mulher acabou com um burnout e teve de se afastar da sua profissão por um período da sua vida. Para que um grupo de idiotas se pudesse divertir atrás do ecrã de um computador.

O caso volta agora a dar que falar, numa altura em que o grupo já nem sequer está ativo, porque o jornal “Libération” decidiu investigar e revelar os meandros desta história. Uma história de abusos online da qual fazia parte um proeminente jornalista daquele jornal que entretanto foi suspenso de funções. Noutros meios de comunicação estão igualmente a ser levantados processos a quem fazia parte da “Liga do LOL”. Não, não é um grau académico, nem tampouco tem um nível de intelectualização profissional que ditam os nossos valores enquanto pessoas. E é ingénuo acharmos que nisto do assédio, machismo, racismo e bullying os agressores são uns meros grunhos. Não são. Este caso é só mais um lembrete para a realidade totalmente transversal a extratos sociais, níveis académicos e universos profissionais, quando falamos de assédio moral e sexual.

Esta história ganha relevância porque o #MeToo abriu espaço a estas narrativas

Há denominadores comuns entre aqueles que praticam assédio, abuso de poder, intimidação e total falta de respeito pela vida do próximo: por um lado, o privilégio de uma posição de superioridade, seja ela qual for; por outro, a validação individual que sentem através da diminuição do próximo. Neste caso, como em tantos outros, estamos perante um coletivo de homens em posição privilegiada que usavam essa mesma vantagem da posição hierárquica e do estatuto para condicionar vidas alheias. Que se sentiam intocáveis ao ponto de transgredirem a lei. Que sabiam que a sua palavra e credibilidade valia mais do que as das vítimas. Que tinham gosto e gozo neste abuso alavancado pela sua posição de poder perante os seus alvos. E que usavam a dinâmica de grupo para se congratularem dos seus feitos, o que também nos ajuda a perceber quão conscientes estavam em relação aos mesmos.

As mulheres, mais uma vez sem surpresas, eram os principais alvos. Principalmente as feministas, as negras, as que estavam ligadas ao universo LGBT ou as que davam opinião publicamente. Mulheres, que para além do facto de serem mulheres, eram duplamente inconvenientes, indesejadas ou fora da norma pela sua ideologia, cor de pele, orientação sexual ou potencial protagonismo. E isto diz-nos muito sobre a discriminação sistémica e totalmente encapuçada que ainda se vive dentro da comunicação social também na Europa. Um universo que, ironicamente, tem como pilares a defesa da liberdade de expressão e a manutenção da dignidade e igualdade entre todos os seres humanos mas que - convém relembrar também! - é eternamente liderado por homens, por mais que as redações estejam repletas de mulheres que fazem um trabalho exímio. Será por acaso que a estrutura hierárquica do jornalismo continua a ser assim?

Importa relembrar uma coisa: esta história só ganha relevância porque vivemos uma era pós #MeToo. Uma era em que este tipo de narrativa já não só é levada a sério, como é percecionada por muitos de nós como algo totalmente inaceitável.

Provavelmente entre 2009 e 2013, quando o grupo atuava com toda a força, muitos de nós de certa forma compactuaríamos, ao olharmos para isto como um mera brincadeira. Ou nem sequer nos arriscaríamos a pôr em causa estas pessoas por serem referências da sua área profissional. Hoje há espaço para questionar em vez de desvalorizar. Há espaço para dizermos que se acabaram os intocáveis. Há consciência de que atos destes são abusivos, muitos deles inclusivamente criminosos, e que merecem punição. Tanto a legal, como a social. Já vai sendo altura de percebermos que o #MeToo não é uma caça às bruxas, é, sim, uma corrida pelo direito à dignidade. E essa dignidade começa quando se dá voz a quem teve de comer e calar. Essa dignidade começa quando decidimos pôr o foco em questionar os agressores em vez de optarmos por descredibilizar as vítimas.