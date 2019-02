Estamos a criar futuros agressores

Insultam, humilham e batem por ciúme, controlam a roupa, coagem para ter relações sexuais, violam a privacidade de telemóveis e redes sociais. Mais de metade dos adolescentes portugueses já foram vítimas de violência no namoro. Em que é que estamos a falhar?

Dia dos Namorados e os ursinhos de peluche com frases melosas foram substituídos por números que, mais uma vez, nos devem deixar arrepiados. Um estudo da UMAR apresentado esta manhã, que contou com uma amostra de 5000 adolescentes de todos os distritos do país, com uma média de idades de 15 anos, revelava que 58% dos miúdos que namora ou já tinha namorado havia experienciado pelo menos uma situação de violência dentro da relação. Pior: 67% dos inquiridos achava “normal” que situações destas acontecessem. Só em 2018, a PSP recebeu 118 menores vítimas deste tipo de situações. Estamos a falar de adolescentes, reforço.

Já ontem, também as conclusões do Estudo Nacional da Violência no Namoro, elaborado pelo Governo em parceria com a Associação Plano i mostrava que entre 2638 universitários inquiridos, com uma média de idades a rondar os 20, também mais de metade admitia já ter sido alvo de situações abusivas em contexto de relação de intimidade. Uma percentagem elevada destes jovens adultos assentava as suas ações e escolhas em crenças conservadoras, como a ideia de que a mulher deve ter um lugar mais caseiro e recatado, por exemplo. Tanto num estudo como no outro, importa referir que as vítimas de violência são de ambos os sexos, em semelhantes proporções.

Acabamos de sair de um mês profundamente aterrador no que diz respeito à realidade da violência dentro das relações de intimidade. Um mês em que assistimos a nove assassinatos de mulheres. Agora chegam-nos estes números, que não auguram nada de bom para o futuro, e é realmente importante que se pare individualmente e coletivamente para pensar um bocadinho nisto. A banalização da violência nas relações amorosas e familiares é mais que muita. E não só os nossos miúdos estão sujeitos a uma série de veículos de informação e de consumos onde se distorce perigosamente o conceito de intimidade, como lhes estamos a dar na vida real também um rol de maus exemplos. Incluindo o da impunidade e consequente legitimação da violência.

Como agridem os adolescentes?

O tipo de violência exercido por adolescentes e jovens adultos não é maioritariamente pela via da agressão física (que também a há). Estamos a falar de situações como um namorado enciumado que proíbe que a namorada de usar determinada roupa ou de sair com determinados amigos. De uma namorada que viola a privacidade do namorado nos telemóveis e nas redes sociais porque se sente no direito de o fazer. De situações de perseguição, de agressões verbais, de coação nas relações sexuais, de partilha não consentida de conteúdos íntimos como forma de vingança, de chantagem, de humilhação pública.

Tudo isto é grave, muito grave. E mostra-nos que temos um grande trabalho pela frente se queremos que os miúdos de agora se transformem em adultos com relações de intimidade saudáveis e equilibradas. Não basta ensinar os nossos adolescentes a prevenirem doenças sexualmente transmissíveis e gravidezes indesejadas. Não chega a educação sexual, é urgente a formação sobre sentimentos, respeito pelo próximo, gestão de emoções e de relações interpessoais. É essencial dar-lhes ferramentas que os ajudem a identificar comportamentos abusivos que serão imensamente nocivos para as suas vidas a curto-médio prazo, sejam eles e elas vítimas ou agressores.

Tiremos a cabeça debaixo da areia e encaremos isto: vivemos num mundo que difunde e banaliza das mais variadas formas conceitos totalmente distorcidos sobre o que é isto de se gostar de alguém e de ter uma relação de intimidade. Seja no cinema, nos videoclipes, nas revistas, nos conteúdos humorísticos online, nas séries de tv, nos canais dos ditos "influencers" – todos eles formatos com os quais os miúdos são totalmente bombardeados – vive-se uma deturpação da intimidade que não só é socialmente aceite, como é acatada de livre vontade por boa parte de nós nos nossos tempos livres, e passada como exemplo.

Por amor tudo se aceita, e outras mentiras

Continuamos a perpetuar papéis de género que são totalmente desadequados, com a figura masculina sempre forte, controladora e parca na vivência plena das suas emoções, lado a lado com uma figura feminina frágil, sedutora e submissa à vontade do homem que a vai “fazer mulher”. Também ainda se projeta muito a construção do amor dramático e avassalador, em jeito de almas gémeas que deixam de ser 1+1 para serem um género de híbrido onde não há espaço para se ser individualmente. As décadas passam e andamos continuamente a vender e a consumir esta ideia de que o amor é isto mesmo, um sentimento complicado que nos leva ao limite para o bem e para o mal, e cujo sofrimento implícito vale a pena. Mais do que um espaço de respeito, admiração, cuidado, carinho, desejo e partilha, o amor é um espaço de exercício de poder de parte a parte, onde aparentemente vale tudo por amor. Porque quando realmente se gosta, tudo se faz e tudo se aceita, não é? Aliás, sofrer por amor é mesmo o epítome dos bons românticos. Maior falácia do que esta não há.

Quando temos miúdos nas nossas escolas secundárias que acreditam que existe algo como “ciúme fofinho”, que criticar a mini-saia de uma rapariga é “sinal de amor porque ele não quer que mais nenhum rapaz possa ver as minhas pernas” ou que mexer num telemóvel sem autorização “é apenas sinal de grande intimidade” (como várias associações com trabalho nas escolas já me relataram), estamos mal. É essencial que as escolas tenham estas temáticas presentes no seu dia-a-dia, tal como é essencial que o Governo continue a delinear ações concertadas de prevenção dedicadas aos públicos jovens, além de campanhas de sensibilização como a “#NamorarMemeASerio – a violência não condiz com amor” que foi lançada ontem. Mas não basta esperar que eles aprendam na escola o que é certo ou errado, é urgente que em casa também se fale de emoções e de intimidade sem pruridos. É urgente que os adultos não só deem bons exemplos, como também estejam disponíveis para desconstruir as mensagens que todos os dias nos chegam a dizer que o amor é esta dinâmica tóxica sem limites, mesmo que não seja essa a realidade vivida dentro de casa. Não é suposto sermos mártires nem carrascos nisto do amor. E todos nós temos a responsabilidade de lhes ensinar isto.