Mulheres, “optem por correr em grupo e estejam atentas”, diz a polícia

#JogOn: Juntem-se – Mantenham-se atentas – Liguem-nos”. Este é o mote de uma campanha que foi lançada numa cidade inglesa para prevenir situações de assédio com mulheres que correm ou fazem caminhadas. Pergunto-me: estamos mesmo a “dar dicas para fomentar a confiança” das mulheres ao dizermos-lhes para optarem por correr em grupo, terem cuidado e ligarem à polícia se virem algo suspeito? Ou estaremos, mais uma vez, a colocar-lhes em cima a responsabilidade da manutenção da sua segurança no espaço público, em vez de nos focarmos na obrigação das autoridades na prevenção destes casos?

“Anda na boa mas olha à tua volta.” “Está alerta mas não andes preocupada.” “As atividades em grupo não só são mais sociáveis, como evitam a necessidade de usar auscultadores nos ouvidos, algo que pode impedir comportamentos ameaçadores”. Estas são algumas das recomendações desta campanha lançada em Somerset, numa parceria entre a autarquia local, a polícia e uma associação de prevenção ao assédio de rua. Uma ação que surge porque há uma noção clara de que muitas pessoas, principalmente mulheres, se sentem intimidadas quando fazem algo tão simples quanto ir correr ou fazer uma caminhada sozinhas.

Percebe-se que houve uma tentativa de construção de discurso pela positiva, num tom jovial e supostamente despreocupado, em jeito de incentivo cool aos hábitos saudáveis e prática de exercício sem ter problemas. Contudo, por mais que a intenção seja boa, parece-me que mais uma vez se inverte aquele que deveria ser o foco da questão da segurança, e se corre o risco de fazer precisamente o contrário do objetivo inicial. Ou seja, em vez de incentivarmos as mulheres a praticarem atividades físicas na rua sentindo-se seguras e confiantes, apenas lhes estamos mais uma vez a dizer que o perigo existe, está à espreita e que elas têm de ter cuidado. Não deveríamos estar antes a dizer-lhes que algo está a ser feito para as proteger e que elas se devem sentir livres para levarem a cabo as suas atividades sem nada temerem? E a deixar claro a quem persegue, assedia, agride e interpela de forma abusiva que a polícia está atenta e que vão ter consequências graves por estes atos?

Se existe um problema, não deveriam estar proativamente a resolvê-lo?

Desde logo me parece castrador da liberdade individual de movimento de cada um de nós sugerir-se que alguém passe a fazer uma atividade em grupo para garantir que nada de mal lhe vai acontecer. Usando uma metáfora, isto não é uma solução para acabar com a infeção, é um mero penso rápido. Quer queiramos quer não, a mensagem que passa é que se uma mulher decidir ir correr sozinha na rua, está a pôr-se a jeito para problemas. Porque a ameaça existe, e cabe-lhe a ela “estar atenta” e “ser cuidadosa”. A campanha defende e reforça que se as autoridades forem informadas, isso pode ajudá-las a pensarem numa estratégia que sirva para ajudar a prevenir que o mesmo aconteça a outras pessoas. Fica então a questão: se sabem que existe um problema, não deveriam estar já proativamente a definir uma estratégia e a evitar que os casos aconteçam, antes que mais algum aconteça?

Como parte da solução, a campanha sugere também que todas as mulheres que sejam incomodadas nas suas corridas e caminhadas – seja com perseguições, comentários inapropriados, agressões, abordagens intimidatórias, etc – reportem imediatamente estas ocorrências às autoridades locais. Mas pensando no historial de desvalorização deste tipo de denúncia, fica-me também a dúvida: será que as autoridades estão prontas para tratar este tipo de casos com a seriedade que eles merecem? Vão ter em conta a palavra da pessoa assediada se esta não tiver sido lesada fisicamente? Irão cair no erro de lhe perguntar “o que é que ela andava a fazer sozinha” depois de ter visto a campanha? E o que é que realmente vão fazer na prática com a informação dada pela pessoa assediada? Será que uma ação no terreno só acontece se alguma mulher chegar com marcas corporais de uma agressão grave?

Resumo: estamos dizer à sociedade que as autoridades sabem que o assédio de rua existe, que tem como principal alvo as mulheres que andam sozinhas e que é uma situação que tem uma dimensão suficiente para gerar preocupação e levar a autarquia a delinear uma ação de sensibilização das suas cidadãs. Contudo, a polícia não está proativamente nas ruas a garantir a segurança de quem é alvo destas situações. Aliás, só se irá fazer alguma coisa nesse sentido quando chegarem denúncias. Por outro lado, a própria campanha também diz abertamente que “nem sempre uma denúncia resulta numa detenção”. O resultado, parece-me, é que quem sair para correr depois de ler estes conselhos oficiais – neste caso as mulheres, a quem a campanha é dirigida – já o fará carregando consigo o medo de ser alvo de uma situação perigosa quando o devia fazer sentindo-se segura e livre num momento que deveria ser de descontração. Numa campanha que tem por base “dar dicas” para fomentar a autoconfiança na prática de exercício físico no espaço público, tudo isto me parece bastante desfasado do objetivo inicial. E, como sempre, as mulheres ficam com o ónus da responsabilidade em cima.