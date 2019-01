Não pode existir espaço para uma Justiça machista em Portugal

Não é admissível que um juiz dite uma sentença recorrendo a juízos moralistas e machistas, que têm por base a sua opinião pessoal e não o que a lei prevê. Assistirmos à punição do teor de um acórdão em que isto aconteceu não é só histórico, é um lembrete de que não há intocáveis na Justiça portuguesa. Sim, é essencial que se preserve o sentido de independência quando se vive em democracia, e o juízes precisam dela. Mas essa mesma independência não pode ser sinónimo de impunidade, nem muito menos servir de alavanca à desproteção dos cidadãos.

Soube-se ontem que Conselho Superior da Magistratura decidiu que constituem infração disciplinar as expressões usadas pelo juiz desembargador da Relação do Porto, Joaquim Neto de Moura, no caso de violência doméstica que tanto deu que falar em 2017. Relembro aqui parte do que se podia ler na fundamentação da determinação da pena, para refrescar a memória: “A conduta do arguido ocorreu num contexto de adultério praticado pela assistente. Ora, o adultério da mulher é um gravíssimo atentado à honra e dignidade do homem. Sociedades existem em que a mulher adúltera é alvo de lapidação até à morte. Na Bíblia, podemos ler que a mulher adúltera deve ser punida com a morte. Ainda não foi há muito tempo que a lei penal (Código Penal de 1886, artigo 372.º) punia com uma pena pouco mais que simbólica o homem que, achando sua mulher em adultério, nesse ato a matasse. Com estas referências pretende-se, apenas, acentuar que o adultério da mulher é uma conduta que a sociedade sempre condenou e condena fortemente (e são as mulheres honestas as primeiras a estigmatizar as adúlteras) e por isso vê com alguma compreensão a violência exercida pelo homem traído, vexado e humilhado pela mulher”. Uma agressão feita com um pau com pregos, também não é demais relembrar.

Em pleno século XXI, num Estado democrático e laico recorre-se a excertos do Velho Testamento da Bíblia e ao Código Penal de 1886 para tentar desacreditar um vítima de violência doméstica. E ataca-se a dignidade de uma mulher – considerando até que as mulheres honestas são as primeiras a condenar as adúlteras - para justificar que esta tenha merecido ser agredida. Palavras do juiz: “Uma mulher que comete adultério é uma pessoa falsa, hipócrita, desonesta, desleal, fútil, imoral. Enfim, carece de probidade moral (...) Foi a deslealdade e a imoralidade sexual da assistente que fez o arguido X cair em profunda depressão e foi nesse estado depressivo e toldado pela revolta que praticou o ato de agressão”. Ou seja, não se só se torna aceitável que uma agressão destas aconteça, como se passa a mensagem de que o agressor, na realidade, deve ser tido em conta como mais uma vítima do caso.

Ao contrário do adultério, a violência doméstica, sim, é crime

Importa relembrar também a censura do “adultério da mulher” (que, pelos vistos, nisto do adultério há diferenças de gravidade entre ser praticado por um sexo ou outro) tem um cariz exclusivamente moralista e religioso, não é propriamente algo sustentado pela Constituição. Resumindo, ao contrário da violência doméstica, o adultério não é crime. Igualmente grave é que se usem argumentos destes para colocar o foco na responsabilização da vítima pelas agressões sofridas, em vez de se colocar o foco no ato do agressor, respetivas intenções, estado emocional e premeditação quando praticou o crime. Mais uma vez, prefere-se tentar desculpar quem agride vitimando secundariamente a pessoa que já foi agredida. Só não percebe o impacto nefasto e simbólico de juízos morais, tendencialmente machistas e carregados de estereótipos de género, quem não quiser.

Escusado será dizer que algo está profundamente mal quando é a própria justiça que viola princípios basilares como os da igualdade e da dignidade. E quando o faz em casos de violência no contexto familiar e de intimidade, um crime cuja dimensão e transversalidade no nosso país vai para lá do alarmante, arrisco-me a dizer-me que assistimos a um ato de leviandade. Não só para com a vítima presente em tribunal naquele caso concreto, como também para com todas as outras que acabam – e com razão! - por temer o que lhes pode acontecer às mãos de quem as deveria proteger e garantir a sua integridade e segurança. A impunidade dos agressores e a desvalorização do crime é grande mensagem que se passa amiúde.

Neste caso, o juiz defendeu-se recorrendo à cartada da suposta “liberdade de expressão”. E o que esta decisão do Conselho Superior da Magistratura nos diz, parece-me, é que a liberdade de expressão tem limites. Não é defensável que um juiz teça juízos moralistas sobre a conduta sexual e amorosa de uma vítima de violência doméstica com base exclusiva na sua opinião e ideologia pessoal. Quem manda no Tribunal não são os juízes, é a Lei, é a Constituição, e é com essa base que a análise e sentença atribuída deve ser feita. Num Estado de Direito Democrático, é essencial que cidadãos e cidadãs possam confiar na sua Justiça, e em todos os elementos que fazem a máquina rodar. Embora ainda não sejam claras as consequências que poderão advir do resultado deste processo disciplinar, este foi um passo essencial e simbólico na construção deste laço essencial de confiança ente a população portuguesa e o seu sistema judicial. Ou não é para nós que ele existe?