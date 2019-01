Ela é “demasiado grande” para ser digna de um vestido de alta costura

Após a nomeação para os Grammys, a equipa de Bebe Rexha começou o habitual contacto com designers por causa do vestido para a gala. Resultado? A maioria recusou-se a vestir a estrela da pop porque a considera “demasiado grande”. Ou seja, a mesma indústria que nos últimos anos usa a mensagem da diversidade para conquistar atenção mediática, faz depois body shaming a mulheres que vestem um número 38, como é o caso da cantora, considerando que estas não têm um corpo “digno de passarela”. Em que é que ficamos?

Vale a pena fazer uma breve retrospetiva de exemplos altamente mediáticos ligados à mensagem global da necessidade de inclusão e diversidade quando se fala de beleza e mulheres, que envolveram grandes casas da moda nos últimos dois anos. Vamos a eles: uma passarela decorada com a frase “Women rights are human rights” numa das semanas da moda mais badaladas do mundo. Uma marca de renome que lança uma t-shirt com a frase “We should all be feminists”. Outra que convida uma mulher com mais e 60 anos a desfilar. Outra que inclui uma mulher com síndrome de down numa apresentação e outra que convida uma sobrevivente de um ataque com ácido sulfúrico para fazer parte de um desfile. Um estilista que se inspira em mulheres que ajudaram a mudar o mundo como ponto de partida para a desenhar uma coleção. Um catálogo fetiche de biquínis que começa a incluir mulheres com diferentes tamanhos corporais ao fim de décadas de existência. Uma modelo que desfila grávida e outra que é desafiada a percorrer uma passarela a amamentar o seu bebé.

Quando vemos exemplos destes em grandes eventos de moda, é fácil acharmos que a indústria está mais inclusiva e que começa não só a aceitar as mulheres nas suas múltiplas dimensões, mas também as elogia na sua diversidade corporal. Podemos até assumir que finalmente está a chegar ao fim a eterna ditadura dos estereótipos irreais de beleza, que castram e excluem a larga maioria das mulheres do planeta há largas décadas. Mas ao mesmo tempo que tudo isto acontece de forma francamente mediática, surgem também casos como o da cantora Bebe Rexha que foi considerada “demasiado grande” para ser digna de um vestido de alta costura por esta mesma indústria. Algo que se a cantora não tivesse tornado público ninguém saberia. Quantos mais casos destes acontecerão longe dos holofotes? E o que é que isto nos diz sobre uma indústria que, embora venda uma ideia positiva para fazer furor, depois não a põe em prática?

Já na semana passada falava aqui da questão da apropriação de causas, ideologias e metas políticas para efeitos de marketing. Por um lado, têm sido um bom veículo de comunicação às massas no que toca a questões tão importantes quanto direitos humanos, principalmente no que diz respeito às mulheres. Por outro, o grande gatilho para esta súbita vontade de se aliarem a causas maiores não passa maioritariamente por responsabilidade social, mas sim por interesses económicos. Ou seja, fazer furor, alcançar posicionamento - e consequentemente dinheiro - à conta das causas sociais que atualmente movem boa parte do mundo.

O universo da moda não é exceção, e o feminismo parece ser mais uma vez o grande isco para se dar que falar.

Importa, por isso irmos questionando: estarão realmente as marcas de alta costura, os designers de moda e demais elementos desta indústria preparados para quebrarem os seus próprios paradigmas de décadas e aceitarem as mulheres na sua diversidade? Será que estes grandes alaridos, que têm o condão de incendiar redes sociais, gerar entusiásticas notícias nos media e aplausos vindos das mais variadas direções, são depois um reflexo verdadeiro da postura desta mesma indústria no seu dia-a-dia, para lá das grandes semanas da moda? Será que uma indústria que continua a considerar que existem modelo plus size, como se existisse um tamanho normal e um “a mais” para o sexo feminino, realmente vê as mulheres, incluindo as suas potenciais clientes, de forma inclusiva e diversa? Será que designers e marcas que apenas usam estes temas como meros apontamentos de determinada coleção ou desfile - apropriando-se de causas para serem disruptivos e mediáticos num momento único - e não na abordagem seu trabalho global, realmente acreditam e seguem a mensagem que estão a passar? Aquela de que todas as mulheres merecem ser tratadas com igualdade, incluindo no que toca à sua aparência?

A moda não dita apenas tendências, dita muitas vezes formas de se estar no mundo. Dita as normas da beleza, do que é desejável, aspiracional. Talvez esteja na altura dos profissionais desta indústria perceberem que isto não é apenas uma gigante forma de exercício de poder sobre as massas, é também uma enorme fonte de responsabilidade. E demitirem-se dela é simplesmente leviano. Vamos continuar a fazer meninas, adolescentes e mulheres sentirem-se mal nos seus próprios corpos à conta de expectativas totalmente desajustadas? Ou vamos passar do mero marketing aos atos, e abraçar verdadeiramente a realidade, aceitando que para algo tão lato quanto a beleza não é possível haver uma regra de três simples?