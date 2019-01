A miúda de Coimbra “só teve o que mereceu” (e outros horrores)

Resumindo: surge nos media o caso de dois homens que agrediram e violaram uma jovem de 18 anos. Aconteceu no quarto de hotel dos dois músicos, alegados autores do crime, que atuavam em Coimbra. Reação em massa à notícia? “Quem a mandou ir para o quarto com eles?”, “é para aprender a não ser fã”, “só teve o que mereceu”, “será que ela não quer também sacar uns euros?”. Não basta sentir vergonha alheia destes comentários, é urgente que se entenda todas as entrelinhas e consequências deste tipo de pensamento e discurso público.

Há quem diga que os comentários online são a escória da sociedade e que não são representativos da realidade. Eu não consigo concordar: para mim, estes comentários são um triste reflexo da sociedade quando pode expor a sua opinião sem filtro, como se a caixa de pandora se abrisse (que é o que acontece na web). E não é bonito o que está lá dentro. Decidi partilhar aqui algumas das coisas que li em reação ao caso de Coimbra porque acho importante que se pare e se olhe para eles. E que se entenda como é que isto se liga ao facto de tantas pessoas ainda preferirem ficar caladas do que terem de enfrentar a bola de neve de culpa, vergonha, medo, injustiça e impotência provocados por esta desconfiança que é transversal.

Se aos 18 anos já nenhuma destas pessoas que comenta era ingénua, então parabéns. Eu aos 18 acreditava piamente que tudo correria sempre bem e que ninguém tinha más intenções. Se o meu grande ídolo na altura – um cantor de rock, já agora - me convidasse para beber um copo, ir para o quarto ouvir música ou embarcar numa viagem de carro, eu iria sem pestanejar. Sem pestanejar, repito. Porque queria ir para a cama com ele? Não, porque queria ter o óbvio ‘privilégio’ de privar com ele. Quem nunca sentiu esta vontade em relação a figuras que idolatra? Seja como for, mesmo este meu discurso é estar simplesmente a tentar justificar o comportamento da rapariga em causa, o que é um péssimo caminho. Não há nada para justificar da parte dela, o que os agressores fizeram é inaceitável. E o foco deve ser esse, ponto final.

Muito se tem falado sobre assédio e abuso sexual no último ano e meio, mas mais uma vez observamos a contínua culpabilização da vítima de violação. A tal desconfiança histórica de que é alvo, mesmo numa situaçãoem que já está provado que foi realmente violada e agredida. O julgamento das vítimas em praça pública é recorrente e tem invariavelmente por base juízos de valor carregados de estereótipos de género sobre os comportamentos e escolhas que são ou não são corretas. No caso das mulheres, esta é eterna mensagem de fundo: se não querem ser violadas, então não se ponham a jeito.

Pelo que vou lendo, uma rapariga “como deve ser” é discreta, elegante, não dá nas vistas e desconfia sempre dos homens que a rodeiam. Miúdas ‘de respeito’ não têm vidas sexuais com diferentes parceiros (isto do sexo no feminino só mesmo dentro de relações amorosas), não alinha em cowboyadas (isso é coisa de homens), não anda sozinha “a más horas” e, é claro, que não aceita convites de desconhecidos. Se fizer alguma destas coisas, então depois que não se queixe se algo lhe acontecer. Se a culpa não é dela, então é dos pais que não a educaram como deve de ser. Questiono-me: será que também seguiriam este tipo de juízos de valor se a rapariga violada fosse uma filha vossa? Uma irmã, uma namorada, uma amiga? É uma tristeza que ainda tenhamos de personalizar estas questões para que se perceba quão absurda é esta linha de pensamento que assenta na descredibilização e ridicularização de quem é alvo de crimes sexuais.

Tal como já escrevi por aqui antes, escusado será dizer que uma denúncia de abuso sexual é algo muito grave, e que os julgamentos fazem-se em tribunal. O que realmente me parece irónico são todos aqueles que falam em imparcialidade, presunção de inocência e de se deixar a justiça fazer o seu trabalho, e que contudo têm um “mas” automático para falar sobre a conduta da vítima. E que se esquecem que cada vez que a questionam nas suas ações, palavras e índole como ponto de partida à análise do sucedido, não estão a fazer mais do que a serem parciais. Algo que, importa frisar, tem o condão de retirar gravidade ao crime e à pessoa que o cometeu.

A isto junta-se a questão da impunidade fomentada pela própria justiça. Em setembro do ano passado, noticiava o Público, com base em dados do Ministério da Justiça, que em Portugal apenas 37% dos condenados por crimes sexuais cumprem pena de prisão efetiva. Dos condenados, leram bem. Quando alguém vos atirar com argumento que agora “os homens estão todos a ser presos injustamente graças a mulheres que os acusam de violação por dá cá aquela palha”, lembrem-se deste número. E do que ele significa enquanto mensagem global de injustiça e de aceitação deste tipo de violência.