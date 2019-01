Não é o feminismo que move as marcas, são os lucros associados

Hoje em dia o feminismo vende, é certo, mas não se deixem enganar: não é a responsabilidade social que move a maioria das marcas, são os lucros. “Todos os corpos são bonitos”, escreveu recentemente a Avon numa publicidade de cremes de celulite. Mas na mesma campanha, dizia: “as covinhas são giras na tua cara não nas tuas coxas”. Um belo mau exemplo que nos deve fazer refletir sobre os perigos da apropriação de movimentos e metas políticas para efeitos de marketing.

O caso deu que falar quando a atriz Jameela Jamil decidiu partilhar no seu Twitter as imagens da campanha, com uma crítica feroz à falta de coerência das frases escolhidas pela marca para vender este novo produto: “Todos os corpos são bonitos desde que não tenham “falhas”, parece-me. Que forma nojenta de abusar do movimento da positividade corporal”, escreveu a atriz, seguida de um outro post onde se dirigia à marca. “No entanto toda a gente tem covinhas nas coxas. Eu tenho, tu tens e os palhaços da @Avon_Uk certamente que também têm. Parem de envergonhar as mulheres por causa da idade, da gravidade ou da celulite. São coisas inevitáveis, totalmente normais. Fazerem-nos sentir medo delas e levantarem-nos a tentar ‘corrigi-las’ é literalmente levarem-nos a falhar.”

As críticas da atriz tiveram o aplauso de milhares de pessoas na redes sociais e a marca acabou por retirar a campanha e fazer um pedido de desculpas público. É um passo, mas não chega. E parte da responsabilidade de travar o aproveitamento comercial puro e duro deste tipo de causas cabe-nos também a nós, consumidores. Eu sei que já escrevi por aqui várias vezes que, embora discorde da génese desta apropriação de movimentos sociais para efeitos de marketing, acho que a mensagem global que passa às massas em larga escala pode ser vantajosa em muitos casos. Mas não podemos ser simplesmente toldados pelo uso destas mensagens como se fossem sempre meritórias e bem conseguidas, é preciso questioná-las. E muitas vezes estarmos atentos às mensagens subliminares que elas transportam, que podem ser igualmente nefastas.

Nesta campanha em concreto o erro salta à vista pela total incoerência das frases usadas, que apelam ao empoderamento feminino ao mesmo tempo que recorrem a estereótipos e ao dito “shaming”. Mas se quisermos ir mais longe, vale também a pena questionar se faz sequer sentido que um produto anticelulite use a bandeira da positividade corporal para se publicitar. A mim parece-me francamente irónico e incoerente. Claro que, numa ótica de liberdade de consumo, cada pessoa é livre de querer ou não usar estes produtos. O feminismo é sobre liberdade, incluindo a de livre arbítrio sobre o corpo, também na parte estética. Mas será que existiriam consumidoras deste tipo de cremes se não tivéssemos permitido de forma totalmente passiva que mulheres e adolescentes fossem – e continuem a ser constantemente bombardeadas por discursos de correção de supostas ‘imperfeições’ corporais? Será que olharíamos para a celulite como um problema, um motivo de vergonha e de desconforto se não trouxéssemos na bagagem décadas de lavagem cerebral que nos leva a diabolizar a normalidade dos nossos próprios corpos? E não será um indicador negativo uma marca ter de fazer a consumidora sentir-se mal com o seu corpo para esta comprar determinado produto?

A celulite é simplesmente normal, e a larga maioria das mulheres deste mundo tem-na nos seus corpos (julgo que entre as caucasianas ronda mesmo os 90%). Não existe um creme, nem uma dieta, nem um comprimido milagroso que a faça desaparecer a longo prazo. Então porque é que não a aceitamos? Quem tem a ganhar? Como já escrevi por aqui anteriormente, parem 30 segundos e pensem nisto: o que aconteceria se um dia todas as mulheres acordassem a gostar dos seus corpos tal como eles são? Com covinhas, com estrias, com refegos, com manchas? Quantas empresas abriam falência se deixássemos de encarar isto como um problema? Quantas indústrias deixavam de existir? Da cosmética à moda, da saúde estética à alimentação ou à farmacêutica, há todo um mundo de aproveitamento claro desta exploração das fragilidades femininas quanto aos seus corpos. Fragilidades fomentadas pelas próprias, convém não esquecer, que depois nos vendem soluções milagrosas para os problemas que nos criaram deliberadamente.

Questionar as diversas formas de manipulação das marcas sobre as consumidoras do sexo feminino é essencial. E parte dessa reflexão passa por também não nos deixarmos enganar pela utilização destas bandeiras das causas do momento. A Avon não é caso único, basta pensarmos nas várias marcas de roupa que de repente vendem camisolas, t-shirt, bolsas e demais produtos com frases feministas mas que depois produzem estas mesmas peças explorando mulheres e crianças que trabalham em condições que vão para lá do precário. Ou marcas como a própria Gillette que, embora eu aplauda pelo tema da masculinidade tóxica que abordou na sua última campanha, depois na realidade vende os seus produtos femininos mais caros do que os masculinos, embora sejam praticamente iguais (tirando o cliché do cor-de-rosa para as lâminas femininas). Exemplos não faltam.

Como escrevia Jameela Jamil, “queridas marcas, anotem isto: nós estamos atentas. Queridas consumidoras, não se deixem levar por estas merdas, quando as virem deixem de as seguir, bloqueiem-nas e reportem-nas”. De boas intenções está o inferno cheio, costuma-se dizer, e a publicidade é um belíssimo palco disto. Que as marcas usem causas sociais e políticas para chegar aos consumidores, sinceramente é para o lado que – por agora! – ainda durmo melhor. Mas não nos tomem por parvas, se faz favor.