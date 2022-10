Regresso ao futuro

No primeiro episódio da famosa trilogia de Robert Zemeckis, Marty McFly, a personagem interpretada por Michael J. Fox, enfia-se num DeLorean ‘quitado’ para fugir a um grupo terrorista líbio que andava atrás de plutónio roubado e acabava 30 anos antes, em 1955. A partir daí, vive uma série de peripécias para regressar a 1985. Precisamente ao ponto de onde tinha partido.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito: basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. Pode usar a app do Expresso - iOS e Android - para descarregar as edições para leitura offline)