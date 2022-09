O meu défice é maior do que o teu

Discutir política orçamental no plano teórico é um exercício sempre interessante. Há muitos anos que os economistas se dedicam a estudar questões como os efeitos dos défices e da dívida no crescimento económico, os multiplicadores orçamentais ou as formas mais eficazes de melhorar as contas públicas. Mas depois há a realidade que, no fim do dia, prevalece sobre quase tudo o resto. Esta semana, Manuela Ferreira Leite criticou Mário Centeno por ter um défice demasiado baixo. Uma política “suicida”, dizia a ex-ministra das Finanças na TSF. E não está sozinha nesta crítica que, não raras vezes, até reúne esquerda e direita na mesma luta. Percebe-se a lógica: se o Estado está depauperado, se os serviços públicos parecem estar a rebentar pelas costuras e se a carga fiscal é a maior de sempre, porque não abrir os cordões à bolsa e aliviar a pressão? Uma décima, duas décimas, três décimas, o que for possível, dizem os críticos de Centeno.

