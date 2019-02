Cuidado com as dietas iô-iô na dívida

A dívida pública é mais ou menos como o peso: é fácil de aumentar mas muito mais difícil de perder. Principalmente se, pelo meio, houver uma crise económica grave. Uma breve viagem pela história recente mostra bem como a ‘obesidade’ financeira de muitos países atingiu proporções sérias desde a crise financeira em 2008.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito: basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. Pode usar a app do Expresso - iOS e Android - para descarregar as edições para leitura offline)