Cinco mitos sobre os rankings das escolas

Ponto prévio: sou completamente favorável à existência e à divulgação dos rankings das escolas. Informação estatística, desde que adequadamente tratada e utilizada, é uma ferramenta fortíssima para compreender e analisar a realidade. E não é todos os dias que temos uma amostra desta dimensão sobre desempenho dos alunos em exames nacionais.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito: basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. Pode usar a app do Expresso - iOS e Android - para descarregar as edições para leitura offline)