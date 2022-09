Pulsões antidemocráticas mal disfarçadas

A natureza humana começa a surpreender novamente os mais incautos, que ainda depositam esperanças na capacidade de aprendizagem da espécie. A adaptação da população à atual pandemia e à sua nova ordem social está já a ser posta em causa pelas típicas forças de resistência à mudança da sociedade. E ainda só passaram 6 meses…

A tentação para furar o protocolo é grande, especialmente depois de umas merecidas férias na Grécia, no Algarve ou no Seixal, durante as quais quase todos voltaram a sentir-se vivos com a subida de adrenalina que uma ida à praia representou este ano.

O recente episódio de um voo da Grécia para o Reino Unido com cerca de 200 pessoas, em que alguns covidiotas andaram livre e alegremente a falar com os amigos pelos corredores sem máscara ou com a máscara mal colocada, causando agora a quarentena de todos os passageiros após terem sido identificadas 16 pessoas infetadas nesse voo, ilustra bem a nova interdependência social e comportamental.

A capacidade de organização e a necessidade de antecipação deverão ser fundamentais para a nova ordem económica e social, tentando minimizar as restrições fiscalizadoras e securitárias através da indispensável generalização do livre arbítrio consciente e responsável.

Na presente fase de transição continuarão a acontecer eventos prevaricadores da nova segurança sanitária, como as bem-intencionadas, mas proibidas festas no Algarve com 200 foliões ou as concentrações de várias centenas de turistas em qualquer aeroporto nacional por incompetência dos responsáveis nacionais, sem nunca sabermos de quem foi a culpa.

Tal como a evolução recente da pandemia em Portugal e no mundo parece indicar, o natural risco de contágio deverá continuar muito elevado nos próximos 6 meses, pelo que será fundamental reforçar os cuidados de prevenção para evitar novo confinamento.

Devem-se nomeadamente evitar aglomerados de mais de 15 mil pessoas em celebrações políticas ou outras, em que manifestamente seja impossível controlar a movimentação e comportamento individual de cada um. Não sendo possível adiar qualquer evento comemorativo devido à sua importância e interesse nacional, ao contrário do que geralmente tem acontecido com apenas moderadamente importantes sociais e religiosos, deve optar-se por tele-festival à semelhança do resto do país que está em teletrabalho.

Acima de tudo é indispensável manter um elevado nível de solidariedade e equidade no tratamento de todos e de cada um, limitando o sacrifício arbitrário das liberdades fundamentais e evitando as “pulsões antidemocráticas mal disfarçadas” de qualquer minoria que insista em ter um tratamento privilegiado.