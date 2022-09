Investir na economia covid

O calor de Verão neste final de Agosto continua a tentar fazer esquecer o Inverno que deverá chegar antes que a pandemia dê sinais de efetivo abrandamento em Portugal, considerando o desfasamento temporal das vagas em relação a outros países europeus.

Este tão esperado tempo de aparente acalmia estival deverá ser bem utilizado pelos agentes políticos, económicos e sociais para implementarem as medidas concretas para recuperarem a economia, para além da suposta boa gestão da crise sanitária que tantos danos causou.

A crise financeira de 2008 e a sua difícil recuperação económica demonstrou que a política fiscal pode ter um papel importante no combate à recessão, especialmente quando a política monetária atinge taxas de juro zero e os sectores económicos mais afetados pela crise não são significativamente influenciados pelo custo de financiamento, causando uma armadilha de liquidez e limitando a capacidade de os bancos centrais estimularem o crescimento económico.

Os estímulos ao investimento em infraestruturas constituem um dos elementos de política fiscal com maior impacto económico, aumentando o nível de emprego e criando ativos duradouros que podem suportar o crescimento económico de longo prazo.

O investimento em infraestruturas constituiu por isso uma importante componente dos programas de estímulos de diversos países na crise financeira de 2008, sendo frequentemente referida internacionalmente como potencialmente decisivo para a recuperação económica do pos-covid.

A típica discussão sobre o efeito multiplicador do investimento em infraestruturas deve ser aprofundada, pois o seu sucesso depende do “onde” e “como” esses programas são implementados, sendo a escolha dos projetos apoiados determinantes para a eficácia do seu impacto no investimento privado e no consumo.

Os projetos de infraestrutura devem ser cuidadosamente avaliados na sua seleção para assegurarem elevados retornos económicos e suportarem o crescimento económico futuro. Se forem bem aplicados em investimentos produtivos ou se destinarem a suprir restrições ou limitações estruturais ao crescimento, o seu contributo para o PIB deverá ser superior ao seu efeito no aumento do endividamento publico.

O pacote de apoios europeus recentemente atribuído a Portugal no valor de 45 mil milhões de euros durante os próximos 7 anos poderá assim ser decisivo para a recuperação económica e para o reposicionamento de Portugal na economia europeia. Basta ser bem utilizado…