Acordar do sonho americano

É sem surpresa que assistimos finalmente aos angustiantes efeitos do confinamento, que começam agora a trespassar a sociedade e a política, depois de infetar a economia. A evolução da pandemia do medo faz inclusivamente temer o desaparecimento da saudosa silly season e da correspondente acalmia do período de férias estivais.

A reconhecida necessidade de desconfinar e voltar à normalidade possível, tem levado aos típicos exageros dos jovens e dos políticos. Das festas nas estações de serviço às festivas nacionalizações, o divertimento tem sido o novo paradigma nacional.

Animação é o que também não tem faltado nos EUA, a poucos meses das eleições presidenciais, com o mestre de cerimónias a partilhar o palco principal com os artistas de variedades convidados do showbiz… para o grand finale de Novembro.

A recente candidatura do artista Kayne West às presidenciais americanas veio trazer todo um novo significado ao sonho americano dos tempos modernos, reforçando a ideia de que qualquer um pode ser presidente… o que todos já sabem ser possível.

O primeiro comício do mais recente candidato foi bastante elucidativo e libertador, prometendo um milhão de dólares (“ou algo assim") para cada mulher que tenha um bebé, bem como marijuana legal e gratuita para todos.

Considerado a genialidade e o alcance das primeiras promessas, é fácil antever uma carreira política de semelhante sucesso à sua carreira musical, enriquecendo para já a campanha eleitoral para deleite dos eleitores locais e de Trump, que ficará a ganhar com a comparação… mesmo assim.

As sondagens mais recentes não são favoráveis a Trump e já nem a televisão norte-americana conservadora Fox News parece manter o histórico apoio, tendo na sua mais recente entrevista utilizado um registo crítico pouco habitual, para surpresa de Trump e dos seus apoiantes.

Talvez esta inflexão já reflita o impacto da pandemia na vida e na morte de tantos americanos, mas mais uma vez a realidade deverá ultrapassar a ficção em mais um episódio da saga americana.

É importante não esquecer o que muitos já aprenderam nas suas vidas profissionais e pessoais: que tudo o que já está mal pode ficar ainda pior. Esperemos que desta vez seja diferente…