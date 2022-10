A economia no planalto inclinado

O tão esperado desconfinamento parece afinal não estar a correr como esperado. O achatamento da curva pode ter salvo vidas e o SNS, mas estava a matar a economia, pelo que era urgente tentar voltar à vida real para salvar a saudosa normalidade.

A oportunidade de acompanhar outros tantos países no desconfinamento respondeu à necessidade económica de interromper a paragem mundial que a pandemia provocou, sendo para isso necessário correr riscos calculados e assumir um aumento inevitável do contágio.

Poucos parecem já recordar-se que em Fevereiro tudo indicava para a continuação da tendência de crescimento do investimento, das capitalizações bolsistas, da compressão das yields, mas que em Março os governos deram-nos uma vacina de 1929 e com ela veio a reacção alérgica a esta nova realidade e a completa estagnação de virtualmente tudo.

Processos de investimento em curso foram suspensos, a temível dupla da queda do consumo consumo e do rendimento das famílias, apareceu mais violenta e repentina do que alguma vez vimos e trouxe com ela as velhas conhecidas falências, desemprego e claro: orçamentos rectificativos, com tudo o que isso implica… Mas o dano pode não se ficar por aqui.

As consequências da forma como os governos lidaram com a pandemia fizeram inegavelmente um “reset” a parte do mundo, e como de costume, quando “reiniciarmos a máquina” os updates correm o risco de deixar a nossa vivência irreconhecível.

Abrevia-se a enumeração dos factores transformativos dado que o leitor deverá já ter lido e sentido na pele estes e eventualmente muitos mais: choque tecnológico nas empresas e teletrabalho, comércio online, alteração dos hábitos domésticos, a complicação das deslocações internacionais etc. a que se alia uma alteração das mentalidades.

Uma parte da população em pânico, e outra no seu oposto, levando a idiossincrasias no comportamento dos agentes públicos e privados, e com tudo isto um “lamentável mundo novo” de incerteza com um efeito mais destrutivo que puramente o de dificultar a autoria deste tipo de artigos.

É que se os factores puramente económicos, que levaram todas as principais instituições a estimar significativos decréscimos do PIB, têm já um impacto titânico que sem dúvida sentiremos na pele de forma dolorosa, os factores tecnológicos e comportamentais deverão ter impactos muito mais duradouros e, pelo menos para já, incertos.

A necessária e urgente adaptação da sociedade e dos agentes económicos às medidas impostas pelos governos para lidar com a pandemia atingiu diferentes níveis de sucesso, tendo Portugal sido considerado um caso de aparente sucesso a nível internacional.

O compromisso e dedicação dos portugueses na fase inicial de confinamento, que tanto contribuíram para o controlo da situação face a outros países, não devem agora ser postos em causa pela ansiedade de regresso à aparente normalidade.

Ainda estamos longe de podermos festejar fora de casa, pelo que urge pôr mãos à obra e trabalhar responsavelmente para relançar a economia, cumprindo todos com as suas funções disciplinadamente para que possamos fazer história.