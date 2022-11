(a)Normalidade política

O estado de pandemia atual torna agora inevitável a sensação de calamidade pública em que o estado de emergência colocou Portugal e os portugueses. O confinamento generalizado por tanto tempo não podia dar outro resultado. E já atinge a classe política…

A privação de liberdade, tal como era conhecida e vivida pelos portugueses, serviu para recordar que apesar de serem poucas as necessidades básicas de sobrevivência, quase todas requerem dinheiro para serem satisfeitas.

A habitação, alimentação e segurança consomem grande parte dos orçamentos familiares suportados pelos salários de cada um, sendo que as necessidades sociais, embora gratuitas, são as mais difíceis de satisfazer em confinamento e nos cenários que se estimam para o futuro próximo.

Os efeitos económicos começarão agora a ficar evidentes na vida pseudo-real de cada um, no regresso ao trabalho dos afortunados que não perderam o emprego ou que não estão em lay-off e no regresso ao consumo do dia-a-dia dos ditos sortudos.

As dificuldades que o pequeno comércio e a restauração irão sentir devido às limitações que serão impostas ao seu funcionamento terão impacto directo na vida dos consumidores, para além das óbvias consequências para os seus empregados, proprietários e respectivas famílias.

As restrições do lado da oferta provocadas pelo confinamento global e políticas sanitárias de distanciamento social irão desta vez juntar-se à diminuição da procura típica em crises económicas, em resultado do aumento do desemprego e falta de confiança dos investidores e consumidores.

Nunca como agora as decisões dos políticos assumiram (quase) tanta importância como as dos agentes económicos, demonstrando capacidade para serem finalmente decisivas para a recuperação da economia e da precária estabilidade social. Como os políticos sempre quiseram que fossem…

O incompreensível atraso nos apoios às empresas e respectivos trabalhadores parece reflectir a frágil percepção do carácter de urgência e das reais necessidades do tecido empresarial português, constituído na sua larga maioria por PMEs.

Da mesma forma, as recentes decisões políticas sobre as inusitadas excepções às, até agora aparentemente rigorosas, medidas de confinamento e restrição de liberdade de circulação e reunião de pessoas, conseguiram destruir a tão desejada união social que foi determinante para os bons resultados obtidos no aparente controlo da pandemia em Portugal.

Embora ninguém queira agora assumir a decisão política de aprovação do bonito espectáculo da passada 6.ª feira, os políticos já conseguiram fornecer mais uma desculpa para o comum dos mortais, que tentam passar a ponte sobre o Tejo ao fim de semana, darem aos agentes de autoridade que os tentam impedir. Irem fazer a inscrição no sindicato…