Apoiar as PMEs, mas depressa

As PMEs têm sido e continuarão a ser devastadas pela pandemia do Covid-19 em Portugal e pelo mundo. Os diferentes governos têm tomado medidas drásticas e sem precedentes para apoiar a sua sobrevivência e a dos seus trabalhadores, tentando assim suportar uma importante parte da economia de qualquer país. Mas também combater a pandemia.

Medidas adequadas e imediatas de apoio às empresas impactam directamente no sucesso das medidas de confinamento, afectando positivamente o comportamento do trabalhador que poderá continuar a receber salário como incentivo a ficar em casa, sem medo de perder o seu emprego e vencimento apesar de toda a disrupção causada pela pandemia.

Para além da dimensão dos apoios às empresas, a eficiência e rapidez dos mecanismos de concessão destes apoios são determinantes para o seu sucesso, especialmente para obter o referido efeito positivo no comportamento dos trabalhadores em confinamento.

No Reino Unido apenas cerca de 17 mil empresas conseguiram financiamento de apoio no primeiro mês do programa especial de empréstimo, representando apenas 0,2% de todas as PMEs. Para encorajar o financiamento, o governador do Banco de Inglaterra sugeriu que o Estado garanta 100% do empréstimo, em vez dos actuais 80% de garantia, como está a ser feito nos EUA e noutros países europeus.

Para além de garantir o valor total dos empréstimos, o programa de apoio dos EUA não exige garantias reais às empresas nem pessoais aos empresários, tendo financiado 349 biliões de dólares em duas semanas, dos quais mais de metade para PMEs. Apesar de 74% das 1,7 milhões de empresas que receberam apoios serem PMEs, com financiamento abaixo dos 150 mil dólares, as grandes empresas usaram cerca de 150 milhões de dólares em financiamentos superiores a 1 milhão de dólares. Washington irá reforçar a linha de apoio com mais 320 biliões de dólares.

A Suíça conseguiu rapidamente fornecer 14 biliões de euros para financiamento de mais de 76 mil PMEs na primeira semana do seu programa de apoio, e tal como os EUA já duplicou a sua linha inicial de 19 biliões de euros. Na Suíça os empréstimos a PMEs até 475 mil euros são 100% garantidos pelo Estado, sendo os restantes garantidos a 85%.

Na Alemanha o financiamento é garantido a 100% pelo Estado e não requer avaliações de risco de crédito, desde que as empresas estivessem em boa situação financeira no final de 2019.

A França já aumentou também a garantia do Estado dos empréstimos de 70% para 90%, tendo já financiado mais de 20 biliões de euros a cerca de 150 mil empresas e triplicado os apoios directos a micro-empresas e trabalhadores por conta própria de 1.500 euros mensais para 5.000 euros.

Este tipo de garantias estatais possuem sempre um elevado risco moral de serem utilizadas abusivamente e por isso são excepcionais, pelo que devem ser acompanhadas dos incentivos certos que ajudem a alcançar o objectivo desejado, minimizando os riscos de abuso. Nos EUA, por exemplo, apenas a dívida que seja usada para pagar salários, rendas e custos de fornecimentos básicos nos primeiros dois meses de empréstimo poderá vir a ser perdoada.

Por cá os aparentes bons resultados na gestão sanitária da epidemia tentam compensar, para já, a (a)normal burocracia e a habitual fragilidade das contas públicas que continuam a limitar os apoios às empresas. Principalmente às PMEs… e respectivos trabalhadores.