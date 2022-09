Pânico contagia economia

Os mercados ainda pensavam há poucas semanas que o coronavírus estava concentrado na China e por lá continuaria até atingir o pico de contágio, podendo assim ser contido geograficamente. Mas o impacto do coronavírus é agora global e está cada vez mais próximo de todos.

As estimativas de crescimento global já começaram a ser revistas em baixa, forçando pela primeira vez os economistas a admitirem que fazer previsões económicas agora é tão eficaz como dar tiros no escuro.

Apesar das recentes correções nas bolsas mundiais, os mercados financeiros ainda não reflectem completamente como uma potencial pandemia poderá desencadear uma recessão global. Mas os mercados de ações já alinharam o pessimismo com os mercados de dívida.

Desta vez a capacidade dos bancos centrais influenciarem positivamente uma potencial recessão está limitada pelo reduzido espaço de manobra que as taxas de juros em mínimos históricos deixam para fazer política monetária.

Mas ainda que os bancos centrais tivessem mais capacidade de fogo, as suas bem conhecidas políticas monetárias teriam pouco efeito para contrariar a redução do PIB que poderá ser causada pela interrupção no fornecimento dos canais de distribuição mundiais de matérias primas e de produtos acabados, bem como pelo cancelamento generalizado de viagens e de ausência dos trabalhadores nos seus locais de trabalho.

Terão agora que ser os vários países a utilizar a sua política fiscal para apoiarem a sua economia, tentando minimizar internamente os efeitos negativos de uma futura crise, principalmente para as pequenas empresas com dificuldades de liquidez e respectivos trabalhadores.

Mas tal como na crise anterior, serão os países que mais precisam de estímulos fiscais aqueles que não terão capacidade orçamental para suportar défices por muito tempo. Especialmente porque se de facto a pandemia originar uma recessão mundial, esta não deverá ter uma recuperação em “V” como a de 2008 mas sim em “L”, aumentando o tempo de crise.

Reconhecendo que é para já quase impossível definir uma estratégia mundial de resposta a uma potencial recessão mundial provocada pela potencial pandemia do coronavírus, especialmente pela falta de conhecimento sobre o vírus, todos já sabem o que fazer: “keep calm and carry on” é possivelmente o melhor conselho para evitar o pânico... e vencer a guerra.