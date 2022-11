Orçamentos moderadamente cativantes

Na semana passada foi aprovado na generalidade mais um orçamento de estado em Portugal, representando mais uma vitória de um governo minoritário sobre a maioritária oposição e por isso mesmo um importante factor de estabilidade política em qualquer país.

A já bem conhecida e brilhante capacidade de negociação do governo só tem comparação com a alucinante habilidade do ministro das finanças em apresentar bonitos orçamentos que cativam qualquer partido de esquerda. Ou cativavam...

Quem à esquerda conseguiria há quatro anos atrás não aprovar mais um encantador orçamento que aumenta a despesa na saúde, na educação e nos apoios sociais, enquanto aumenta também o investimento público em infra-estruturas e nos transportes, batendo recordes de carga fiscal?

A agora surpreendente abstenção dos partidos de esquerda na votação deste orçamento deveria preocupar a população em geral e os seus eleitores em particular. Após quatro anos a viabilizar semelhantes orçamentos do mesmo governo, algo grave e surpreendente terá agora acontecido para justificar tal reviravolta.

Será que após quatro anos de exuberantes cativações, os partidos de esquerda pela primeira vez não acreditam que o orçamento que aprovam seja executado e desconfiem que o governo possa utilizar o genial mecanismo de cativações para executar o seu próprio orçamento pelo quinto ano consecutivo, podendo atingir reduções de 40% face à despesa aprovada no parlamento?

Ou será que ficaram tão chocados com a surpreendente descoberta da gravidade da situação da saúde e dos serviços públicos, vinda inesperadamente agora a público com denúncias de falta de água quente nalguns hospitais há 7 meses, esquadras da polícia infestadas e sem viaturas nem casas de banho, transportes públicos sem material circulante por falta de manutenção e o já habitual fecho de urgências por falta de médicos?

E de facto surpreendente a fulminante deterioração dos serviços públicos, e da saúde em especial, após as últimas eleições, a julgar pelas inúmeras denúncias de funcionários e sindicatos que subitamente descobriram tantos e tão importantes problemas e casos de suborçamentação e falta de investimento, depois de 4 anos de excelente gestão pública.

A única boa notícia é que a situação ainda não é suficientemente grave para os defensores dos serviços públicos votarem contra o orçamento e contra a desorçamentação do governo nos últimos 5 anos, pelo que o excedente orçamental com que a direita sempre sonhou ainda terá mais significado para este governo. Que cativa qualquer um...