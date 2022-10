2020: alterações climáticas na economia

O ambiente e as alterações climáticas estão na ordem do dia a nível mundial e são já muitos os apelos à tomada de medidas políticas urgentes e eficazes. Mas ainda existe uma grande distância entre as palavras e os atos. Dos políticos e da sociedade civil.

A opinião pública parece querer medidas radicais de ação rápida, mas a transição deve ser justa e ordeira. Por isso os governos tentam evitar medidas audaciosas, por serem quase sempre impopulares, que possam pôr em causa o seu capital político de mudança.

Ignorar a economia política na necessária transição climática e ambiental é um risco frequentemente subestimado. Os recentes protestos dos “coletes amarelos” em França contra o aumento de impostos sobre os combustíveis, ilustra bem a força política da oposição social a medidas com impacto económico nas pessoas.

Da mesma forma, a transição climática terá que ser justa para com os milhões de trabalhadores diretamente afetados pela diminuição/extinção da exploração e distribuição de combustíveis fósseis, cuja retaliação social e política é mais do que expectável e compreensível.

Em 2020, para além dos bem conhecidos riscos económicos e políticos, as empresas terão já que suportar menores margens de lucro devido à crescente regulamentação, a potenciais aumentos de impostos, a salários mínimos mais altos e aos custos crescentes de transição ambiental.

Também o impacto dos desastres naturais e das alterações climáticas na atividade económica e nos preços das várias classes de ativos é cada vez mais frequente e dispendioso, pelo que a resposta de governos e reguladores irá redefinir o ambiente económico e financeiro do futuro.

Nesse sentido, o Banco de França e o Banco de Inglaterra planeiam já efetuar testes de stress climáticos às suas instituições financeiras em 2020 e 2021, respetivamente, seguindo as pisadas da Holanda, Alemanha e Brazil. Muitos outros países farão o mesmo brevemente…

Os investidores devem assim preparar-se para cumprir regulamentações ambientais e climáticas mais restritivas num cenário de cada vez maior escrutínio público, de consumidores e reguladores. Para compensar, devem procurar novas oportunidades de investimento criadas pela transição Verde, através da gestão ativa dos seus investimentos e maior envolvimento com as suas empresas e indústrias onde operam.

Por tudo isto, a crescente consciencialização pública da crise climática terá impactos significativos na comunidade financeira e na forma como os investidores atuam a nível mundial. Mas serão principalmente os consumidores a pagar a fatura da transição climática. Só ainda não perceberam...