“iMobiliário” lançado finalmente em Portugal

O iPhone foi lançado com grande sucesso em Junho de 2007 nos EUA e repetiu o feito na Europa logo no segundo semestre, onde Portugal não foi excepção. Mas a globalização das inovações tecnológicas não teve efeito semelhante na expansão internacional dos REITs (Real Estate Investment Trusts), apesar de também serem uma nova forma de reunir várias características e funções de outros produtos num único formato, tal como o iPhone.

Assim, o lançamento do “iMobiliário” em Portugal tardou 10 anos face a Espanha e 59 face à criação original nos EUA em 1960. Todo este tempo depois, os REITs surgem finalmente em Portugal com o novo “modelo” de SIGI - Sociedade de Investimento e Gestão Imobiliária.

Esta inovação no mercado português surge no seguimento da cada vez maior importância que o imobiliário tem assumido como classe de ativos a nível mundial, apresentando retornos comparativamente superiores a outras classes mais tradicionais. Em Portugal, tem-se assistido desde 2015 a uma recuperação notável deste mercado que ultrapassou o ano passado pela primeira vez a marca dos €3bi de investimento em Commercial Real Estate, principal destino de investimento.

O sucesso dos REITS traduz-se nos cerca de €289bi de capitalização bolsista na Europa, que em 2009 eram apenas €61bi, valor que indicia o interesse que este tipo de regime tem atraído, devendo o segredo estar fortemente relacionado com os seus retornos, tendo o EPRA Index (European Publicly Listed Real Estate Association) demonstrando uma performance sempre superior ao MSCI Europe Index desde 2014.

Sem surpresas, na sequência da introdução em Espanha de regime semelhante em 2009 e do seu real lançamento com algumas alterações cruciais a nível de fiscalidade e grau de endividamento em 2012, as SOCIMIs (Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión Inmobiliaria) multiplicaram-se, sendo atualmente mais de 70 e atingindo um valor de mercado de €22bn (Julho 2019). Entre as principais estão várias entidades com elevada visibilidade em Portugal a operar com grande dinamismo do lado de cá da fronteira.

O mercado Português há muito que desejava ver o atual regime, bem como o respetivo sucesso, replicados, tendo-se este ano finalmente materializado a primeira parte. Recebidas com entusiasmo pelos media, as SIGIs encerram em si mesmas o potencial de alimentar ainda mais o nosso ávido mercado imobiliário permitindo que diferentes players de menor dimensão possam participar com montantes adequados às suas carteiras e perfis de risco, contrariando através da cotação em bolsa a falta de liquidez que o imobiliário, e os fundos dedicados, naturalmente apresentam.

O ganho de transparência que esta cotação em bolsa transmite é também um fator de atração pela já muito pretendida “financeirização” do imobiliário e consequente uniformização do conhecimento essencial para investir neste mercado. Ao invés do investidor ter de dominar o valor das rendas de escritórios na Avenida da Liberdade, rendas de retalho na Rua Augusta e respectivas perspectivas de crescimento e ocupação, bem como as constantes mudanças às leis do arrendamento, os grandes portefólios de activos de rendimento que deverão vir a compor as SIGIs permitirão uma uniformização de cashflows e uma abordagem mais financeira ao investimento em imobiliário, com a consequente diversificação de risco e profissionalização da gestão. Tal como já acontece com os Fundos de Investimento Imobiliário.

Numa fase em que se fala da Japanificação da Europa e consequente manutenção das taxas de juro em mínimos históricos durante mais tempo, e numa altura em que Portugal é “the place to be” no que respeita a investimento imobiliário com yields atractivas comparativamente ao resto da Europa ocidental, os primeiros IPO de SIGI made in Portugal estão já a ser preparados. E isto apesar de sobrarem alguns pontos de interrogação relativamente à capacidade de atração que uma fiscalidade igual à dos Fundos de Investimento Imobiliário poderá ter nesta primeira fase.

Os rumores no mercado adiantam uma capitalização potencial entre €10bn a €15bn para as SIGIs, mas o mais provável será ainda estarmos numa versão de pré-marketing equivalente às SOCIMIs 2009, tendo este sido um primeiro passo para alargar o mercado de capitais em Portugal de braço dado com o fulgurante mercado imobiliário. Seja hoje, seja daqui a 3 anos com os desejáveis incentivos fiscais, período que demorou a ganhar tracção em Espanha, Portugal tem mais uma pequena razão para sorrir com a implementação de novos regimes que venham dar ferramentas para que se atraia mais investimento e maior dinamismo económico.

Será assim 59 anos depois que o imobiliário poderá circular a alta velocidade no mercado de capitais, numa derradeira tentativa de salvar a liquidez de um mercado de valores mobiliários virtualmente inexistente. É caso para dizer que finalmente chegou o iMobiliário a Portugal. Esperemos que tenha baterias de longa duração…