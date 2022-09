Alemanha de leste é à direita

O ambiente generalizado de campanha eleitoral que se vive em Portugal na rentrée deste ano, em que todos estão aparentemente contra todos a discutir coisas importantes para os políticos e para o seu futuro, poucos parecem dar importância ao que se passa na Alemanha. Com as pessoas.

As eleições deste domingo na Saxónia e em Brandeburgo, os dois estados da Alemanha de leste mais populosos fora de Berlim, foram marcadas pela subida do partido Alternativa para a Alemanha (AfD) em relação aos partidos tradicionais, atingindo um forte segundo lugar em ambos os estados.

A subida da nacionalista e populista AfD na Alemanha de leste, com o seu posicionamento anti-euro e anti-imigrante, em estados com relativa boa situação económica mas sofrendo do sentimento de declínio generalizado na Alemanha, pode complicar os planos do BCE de manutenção da sua política monetária atual.

A CDU de Merkel manteve o controlo da Saxónia com 32,1% dos votos, à frente da AfD com 27,5%, enquanto em Brandeburgo o SPD que apoia Merkel no Governo permaneceu o partido mais votado com 26,2% dos votos, contra 23,5% da AfD.

Em ambos os estados os principais partidos sofreram perdas pesadas desde as últimas eleições há 5 anos, gerando sérias dúvidas sobre a estabilidade da coligação de Berlim, antevendo a necessidade de obter o apoio dos Verdes numa futura aliança.

Os resultados deste domingo promovem assim a radical AfD, formada em 2013, na força de oposição mais forte nesta parte da Alemanha libertada da gestão soviética em 1990. O descontentamento generalizado com a evolução da reunificação nos últimos 30 anos, o aumento da imigração desde 2015 e a preocupação com a evolução da política económica e monetária que impõe taxas de juro negativas nas poupanças dos eleitores alimentaram esta subida meteórica da AfD.

Uma das principais razões para os alemães de leste sentirem-se cidadãos de segunda resulta do aumento dos valores das casas e das rendas, provocado pela atual política monetária do BCE imposta a todos os cidadãos.

Com menores rendimentos e poupanças que os seus concidadãos da Alemanha ocidental, sofrem com a incapacidade de tirar partido do potencial de enriquecimento de investir no mercado imobiliário alimentado pela dívida fácil e barata que o BCE suporta com a atual política monetária, enquanto têm que suportar as rendas elevadas que servem para pagar os investimentos dos alemães ocidentais no seu mercado imobiliário.

Pouco se tem falado dos efeitos das taxas de juro a zero ou negativas na coesão social e na estabilidade política, restringindo a capacidade dos aforradores gerirem as suas poupanças e ativos, em consequência das distorções criadas nos mercados de capitais e imobiliário.

Ninguém ainda disse que as distorções atuais da economia de mercado e as perdas infligidas a bancos e seguradoras prejudicarão aforradores e clientes. O que vale é que em Portugal é sempre diferente e nada disto preocupa os políticos em mais uma campanha eleitoral... enquanto o povo for sereno.