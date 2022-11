A política chegou à cidade

A estrondosa escolha de Lagarde para governadora do BCE é um passo determinante para a politização de um banco central que era suposto estar acima da política da União Europeia, tal como os bancos centrais nacionais estão acima da política local e apenas respondem ao BCE.

Quando o BCE foi criado em 1998, o ministro das Finanças alemão da altura evitou nomear o seu secretário de Estado para representar a Alemanha no conselho de administração de seis lugares, com o argumento que isso poderia politizar as decisões do BCE.

O objetivo principal da Alemanha nessa altura era contrariar a clara pretensão do Presidente Mitterrand de ter um banco central político, enquanto fundador da união económica e monetária, de forma a assegurar a criação e sustentabilidade da moeda única.

Passados mais de 20 anos, assistimos agora ao triunfo francês na corrida à presidência do BCE, que constitui um marco histórico na velha disputa franco-alemã sobre o controlo da moeda única, podendo finalmente influenciar a política económica e monetária.

A nomeação da ex-ministra das Finanças francesa e atual diretora-geral do FMI marcará o início de uma nova era de ativismo político na determinação das políticas económicas e monetárias, com expectáveis impactos positivos a curto prazo, mas negativos a longo prazo.

As boas notícias são que a Europa irá continuar a crescer impulsionada pela política monetária expansionista, aliviando anos de tensão entre os países endividados do Sul e os países credores do Norte. As más notícias virão dos eleitores da maior economia e maior credor europeu, que reforçarão os históricos ressentimentos políticos anti-europeus, podendo pôr em causa a união monetária no longo prazo.

Os mandatos de Lagarde na liderança do FMI durante os últimos oito anos foram já marcados pela sua posição crítica em relação às políticas alemãs, com especial enfoque no seu ofensivo excedente de 8% do PIB da conta corrente da balança de pagamentos.

Em janeiro de 2018 defendeu numa conferência do Bundesbank em Frankfurt que tamanho excedente evidenciava um excesso de poupança e falta de investimento que punha em causa o equilíbrio económico europeu pela dimensão da sua economia.

Sendo uma política famosa com experiência e projeção internacional, Lagarde no mínimo levará para Frankfurt a sua experiência de gestão de crises, para além de algum glamour e um toque de show biz que tanta falta fazem na capital financeira alemã para atrair as empresas financeiras internacionais que deixarão Londres quando o Brexit for finalmente consumado.

E se Lagarde mantiver as políticas de Draghi já terá sucesso garantido nas suas habituais presenças no G20.