Mercados à espera da boleia dos EUA

Os EUA continuam a ser o motor económico e financeiro mundial, pelo que todos os olhos estarão postos em cima do Presidente do FED quando for esta semana fazer o seu discurso semestral ao Capitólio, perante os membros do Senado e da Câmara dos Representantes.

A principal dúvida é saber se uma forte subida no número de empregados nos EUA poderá levar Powell a moderar as suas já conhecidas intenções de cortar taxas de juro para suportar a atual fase expansionista do ciclo económico.

Os EUA registaram um aumento de 224 mil empregos em Junho, bastante acima dos esperados 165 mil, após uns muito abaixo do esperado 75 mil empregos em Maio, atingindo uma taxa de desemprego de 3,7% em Junho.

Os mercados de futuros refletem 100% de probabilidade de redução da taxa de juro na próxima reunião do Federal Open Market Committee (FOMC) no final do mês de Julho. A dúvida continua a ser se a FED terá a coragem de desafiar as expectativas dos mercados e manter as taxas de juro.

A pressão de Trump sobre Powell tem servido para este último aprender a diferença entre não perceber os sinais dos mercados e desafiar esses mesmos sinais. Os responsáveis do FED claramente não perceberam os mercados na segunda metade de 2018, aumentando as taxas de juro duas vezes na ausência de qualquer necessidade aparente em fazê-lo.

Trump e os investidores reagiram mal e o FED rapidamente mudou o seu discurso, abandonando os seus planos de futuros aumentos e até dando sinais de potenciais reduções para acalmar os mercados. E Trump.

Os mercados querem agora que o FED corrija o que entendem ser um erro flagrante de política monetária com as anteriores subidas de taxa de juro, embora seja difícil o FOMC vir a assumir erros e por isso possa ser tentado a desafiar as expectativas de mercado para se proteger.

A taxa de inflação dos EUA continua teimosamente abaixo do valor de referência de 2%, tal como na Europa, sendo o índice de preços do consumidor atualizado esta 5.ª feira e o índice de preços do produtor esta 6.ª feira, esperando que forneça mais pistas sobre a sua evolução.

A expectativa é tão alta que até os mais conservadores já defendem que apesar de um abrandamento brusco da economia poder não acontecer para já, um corte de taxas poderá sempre ajudar a subir a taxa de inflação para os níveis pretendidos.

Mais uma vez, os mercados de futuros concedem dois terços de probabilidade de uma segunda redução de taxas já em Setembro, em cima da redução esperada para Julho. Mas não parece que Trump consiga ser assim tão convincente a influenciar Powell. Nem os mercados…