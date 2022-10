FMI tenta salvar mercados emergentes com otimismo

O mais recente relatório World Economic Outlook (WEO) do FMI demonstra bem o seu otimismo sobre o cada vez mais necessário empurrão na estagnada economia mundial, depositando todas as suas esperanças na recuperação dos mercados emergentes no segundo semestre deste ano.

Tal como se viu nos resgates europeus durante a crise financeira, as tentativas de salvamento do FMI podem não ter os efeitos desejados, como foi o caso da Grécia, por excesso de pessimismo. Para compensar, é testada agora uma nova estratégia de otimismo irritante, tentando replicar o sucesso português na resolução de crises.

No entanto, a expetativa de uma resolução rápida das crises cambiais da Argentina e da Turquia parecem demasiado otimistas, após a desvalorização do peso e da lira em cerca de 50% e 33%, respetivamente, no ano passado.

A popularidade do atual presidente argentino Mauricio Macri tem vindo a baixar com o agravamento da recessão económica e da inflação que atingiu 50%, tendo já sofrido pesada derrota nas eleições regionais em Maio. Os piores receios da comunidade internacional podem assim materializar-se já nas eleições presidenciais em Outubro deste ano, com a possibilidade de regresso da má gestão da anterior presidente Kirchner.

Também a crise cambial da Turquia parece estar longe de poder ser resolvida no curto prazo, a não ser que Ankara decida restaurar a credibilidade da sua política económica pedindo apoio financeiro ao FMI, tendo para isso que se reaproximar dos EUA. Igualmente improvável parece ser Erdogan mostrar interesse em promover o aumento das taxas de juro e do controlo orçamental para estabilizar a Lira.

Não sendo isto suficiente para resfriar o otimismo do FMI, a tipicamente complicada situação económica do Brasil piorou com o enredo político que demonstrou ser a governação de Bolsonaro nos seus primeiros 100 dias. As expectativas iniciais dos investidores, que Bolsonaro iria finalmente fazer a tão esperada reforma económica, ou pelo menos reformar o sistema de pensões e controlar a finanças públicas, foram completamente frustradas pelo atual défice orçamental de 7,5% do PIB e pela desvalorização de 10% do Real desde a tomada de posse, atingindo o valor mais baixo dos últimos anos.

Considerando que o Brasil é a sétima maior economia do mundo, cerca do dobro da Argentina e Turquia juntas e com um PIB de dois triliões de dólares, não faltam razões para temer o potencial de contaminação a nível global dos mercados emergentes.

Parece assim que o FMI terá que procurar outra solução para as maleitas que afetam a economia mundial… não sendo realista que encontre.