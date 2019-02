Itália e o artista radical

Itália sempre assumiu uma posição de liderança na Europa, reflectindo todo o forte carácter emotivo da sua sociedade nas artes, na cultura, no desporto, na indústria, na moda e na forma de fazer política. E assim continua...

Depois de sofrer três recessões económicas na última década, o nível de vida dos italianos está hoje pior do que estava há vinte anos, quando Itália aderiu ao Euro. Mas agora com o sistema financeiro em situação quase tão explosiva como o político.

Com a dívida pública em níveis próximos de 130% do PIB, a economia italiana terá que crescer significativamente para convencer os investidores que as finanças públicas são sustentáveis. Principalmente agora que as necessidades brutas de financiamento do Estado italiano se aproximam de uns respeitáveis 240 mil milhões de euros anuais.

O crescimento económico é também fundamental para os bancos italianos conseguirem gerir o elevado volume de non-performing loans e para reduzirem a sua vulnerabilidade a uma potencial crise de crédito soberano, devido à exposição elevada a dívida pública italiana.

Infelizmente, a recente estratégia populista do Governo italiano não deixa antever que seja capaz, ou sequer tenha interesse, em fazer as difíceis reformas económicas necessárias para salvar a economia moribunda. Pelo contrário, deverá reforçar o populismo em ano de eleições europeias.

O radicalismo de governos populistas não costuma contribuir para o reforço da confiança dos investidores no país, mas isso não parece preocupar o Governo italiano que decidiu atacar abertamente a independência do banco central italiano, pedindo a demissão da liderança do Banca d´Italia por não terem impedido a crise do sistema financeiro italiano. Como se os bancos centrais ainda tivessem algum poder…

Mas a genialidade italiana continua a impressionar a Europa, tendo o Primeiro-Ministro adjunto Matteo Salvini batido mais um recorde de popularidade na semana passada, ao ameaçar o banco central que iria tomar o controlo das reservas de ouro italianas para financiar despesa pública adicional.

Como bons políticos são geralmente bons diplomatas, o brilharete diplomático de apoio ao movimento dos “coletes amarelos” contra Macron, recentemente preconizado por Salvini em solo francês, foi mais uma demonstração da sofisticada política de negócios estrangeiros, na infindável busca de aliados.

Não deverá assim faltar muito para a deterioração das contas públicas voltar a colocar o Governo italiano em rota de colisão com o resto da Europa sobre o Orçamento do Estado de 2019 e o seu inevitável incumprimento.

Mas toda esta emotividade que os italianos nos habituaram a ter em tudo o que fazem, parece agora não fazer de Itália uma obra de arte, pois com uma economia dez vezes maior que a da Grécia e com uma dívida pública superior a 2.200 mil milhões de euros gerida por um governo populista, não há criatividade artística que lhes valha se o apetite dos investidores pela sua dívida pública faltar… o espetáculo tem mesmo que continuar!