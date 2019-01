O ciclo democrático chegou à cidade

Chegou finalmente a melhor parte do ciclo democrático, durante o qual se exibem as mais exuberantes criações da sociedade civil, transformadas em agentes políticos de grande gabarito e distinta proficuidade criativa.

É realmente um gosto, quase um prazer, assistir ao estágio eleitoral que agora se inicia, treinando cada um as suas capacidades de quebrar recordes na gestão de expectativas dos ávidos eleitores, sempre em busca da promessa mais rocambolesca. Ainda que inexequível.

A competição é feroz e garantia de resultados excepcionais, ultrapassando qualquer cenário de realidade virtual dos mais famosos reality shows televisivos, onde os intervenientes ainda fingem que são o que não são. Em política já não é necessário.

As saudosas causas fraturantes perderam o fulgor de outros dias, sendo agora necessário encontrar verdadeiras causas aglutinadoras da vontade de mudança, como é o caso do abandono dos carros a gasóleo ou do não pagamento de propinas daqui a dez anos.

Mas a inércia do povo nunca foi tão grande como agora, exigindo um esforço extra dos sempre tão dedicados políticos ao seu serviço. Para isso, os imaginativos políticos demonstram mais um verdadeiro assombro de criatividade e prometem não cumprir o que prometeram.

O recente toque de genialidade do ministro do Ensino Superior no mês passado, mostra bem a superior formação na arte de bem-fazer política, preconizando a já esquecida populista promessa de eliminação das propinas para todos os estudantes ricos e pobres, num entusiasmante período de dez anos.

Mas a maturidade democrática portuguesa é tal que, em pleno toque de magia, todos aqueles que considerem que não faz sentido eliminar as propinas para os ricos e para os pobres, podem ver igualmente as suas pretensões correspondidas pelo mesmo ministro do Ensino Superior neste mês. Sendo expectável que no prometido período de dez anos ainda muitos outros eleitores possam sentir-se plenamente representados pelas infindáveis variações de estratégia política sobre este assunto.

Em plena disputa pela ordem do dia, veio o ministro do Ambiente ontem exibir o seu desígnio de liderança ambiental na Europa, ao desvalorizar o principal ativo de grande parte dos seus eleitores, o seu carro a gasóleo, demonstrando o profundo conhecimento do tecido económico e social do seu país, com excepcional poder de compra a nível europeu para tomar a dianteira na corrida à mobilidade eléctrica.

Com tantas matérias relevantes para o país em discussão, o que vale é que ainda nenhum ministro se lembrou de utilizar o seu tom de pele para distrair um dos povos que mais tradição tem de inclusão social das minorias étnicas. E que é reconhecido por isso mesmo a nível europeu. Mas como estamos em campanha eleitoral, ninguém leva a mal.