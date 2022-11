Um pouco de água fria

As más notícias têm chegado a conta-gotas, mas inexoravelmente. Ainda há cerca de mês e meio, o Governo antecipava uma contração do PIB e um défice orçamental de pouco mais de 6% . Neste momento, praticamente todas as entidades produtoras de previsões macroeconómicas – e o próprio Ministério das Finanças – estão já a apontar para cenários em que tanto a contração do PIB como o défice ultrapassam os dois dígitos em 2020. Basta fazer as contas a quanto representa 10% do PIB (cerca de 20 mil milhões de euros) para colocar em perspetiva os montantes agora acordados no âmbito do Fundo de Recuperação.

Os 45 mil milhões em subvenções a fundo perdido que Portugal receberá nos próximos sete anos correspondem à soma de 15 mil milhões no âmbito do Fundo de Recuperação com perto de 30 mil milhões do Quadro Financeiro Plurianual para 2021-27. Ora, estes últimos, não sendo negligenciáveis, também não são substancialmente diferentes do que Portugal recebeu no QFP anterior: são uma verba importante com impactos importantes, mas não constituem uma resposta macroeconómica extraordinária para enfrentar a recessão.

Já os 15 mil milhões de euros de subvenções, aplicáveis em projetos até 2026, podem também com certeza permitir financiar projetos importantes, incluindo alguns identificados no plano de António Costa Silva (tema a que regressarei em breve), mas não chegam a ter verdadeiro impacto macroeconómico – ou antes, têm-no, mas bastante aquém das necessidades. Mesmo que fossem integralmente despendidos em 2020 (o que obviamente não sucederá, nem é essa a intenção), provavelmente não chegariam a cobrir o défice deste ano. Dividindo-os pelo conjunto dos cinco anos, correspondem a cerca de 3 mil milhões de euros por ano, ou qualquer coisa como 1,5% do PIB português. São valores de escala macroeconómica, sim, mas são também valores muito aquém da escala desta crise, que ainda está só a começar: não me refiro apenas à incerteza quanto às próximas vagas da pandemia, mas ao facto da espiral negativa de contração da despesa, aumento do desemprego, falências e mais contração da despesa estar apenas no início.

Na verdade, já conhecemos este filme. Também em 2009-2010 o governo português procurou responder à vaga de choque da Grande Recessão através de um programa de modernização infraestrutural do país que simultaneamente compensasse a retração do sector privado e contivesse a recessão e o aumento do desemprego. Era a resposta correta do ponto de vista macroeconómico (e produziu os resultados desejados nesses anos), mas num país sem capacidade de emissão de dívida na sua própria moeda era também uma estratégia condenada a ser interrompida e invertida no médio prazo, assim que os limites do endividamento fossem atingidos. E sabemos o que se seguiu de 2011 em diante.

O palco está por isso montado para uma repetição daquilo que vivemos na última década. Conhecida que é agora a insuficiência da escala da resposta europeia de emergência, conhecida que vai sendo a dimensão da recessão e do seu impacto orçamental no nosso país, podemos deduzir as consequências em termos de aumento de défice e dívida nos próximos anos e, na medida em que as regras europeias que obrigam à contração recessiva da despesa em plena crise permanecem fundamentalmente inalteradas, podemos também antecipar que vai ser esse o cenário com que nos vamos confrontar dentro de um ou dois anos.

Tal como em 2009-2010, muito do debate na comunicação social nos últimos dias tem-se concentrado na questão microeconómica da necessidade dos fundos serem bem aplicados, em projetos e infraestruturas bem selecionados. É um debate importante, mas o problema maior com que nos confrontamos agora é mesmo macroeconómico: temos pela frente uma recessão de grandes dimensões e não se vislumbra forma de lhe responder adequadamente.