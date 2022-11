Como não interpretar a esperança média de vida

Tanto nalguns artigos de opinião como em conversas particulares, vi generalizar-se nos tempos mais recentes uma interpretação particularmente errada e iníqua da esperança média de vida à nascença, um indicador demográfico que em si mesmo não tem qualquer culpa das leituras que de si são feitas. É qualquer coisa como isto: a média de idades das vítimas mortais de Covid-19 é de mais de oitenta anos (em Portugal, há alguns dias era de 81,4 anos); a esperança de vida à nascença em Portugal também anda atualmente pelos 81 anos em média (79 para os homens, 83 para as mulheres); pelo que poderíamos concluir que, em média, as vítimas mortais desta doença perdem pouco ou nenhum tempo de vida do ponto de vista estatístico e, enquanto sociedade, não devemos valorizar muito estas perdas quando toca a tomar decisões, nomeadamente no que diz respeito a como responder a esta epidemia. No fundo, é como se, em média, estas pessoas já tivessem vivido o que tinham a viver.

Esta leitura começa por estar errada nos seus próprios termos: do ponto de vista estatístico. A esperança média de vida à nascença é um indicador que sintetiza a probabilidade de morte nas diversas idades no conjunto de uma população, não é um prognóstico do tempo de vida restante a cada idade. Tanto afetam a esperança média de vida à nascença a probabilidade de morte no primeiro ano de vida como a probabilidade de morte aos 40 ou 80 anos. Isto tem como consequência que à medida que um indivíduo avança na vida, a idade que do ponto de vista estatístico irá em média alcançar vá aumentando, crescendo para lá daquela que era a esperança de vida à nascença.

Aliás, se alguns países, como a República Centro-Africana, têm uma esperança de vida à nascença especialmente baixa (53 anos em 2018) não é porque não tenham anciãos (embora tenham menos, na medida em que as pessoas tendem a morrer mais em todas as idades), mas principalmente porque têm ainda uma mortalidade infantil muito elevada. Os principais ganhos ao nível da esperança média de vida à nascença para o conjunto da população mundial (de 57 anos em 1967 para os 72 anos em 2018) foram principalmente alcançados através da redução da mortalidade infantil e juvenil, não pela extensão da longevidade máxima nos casos extremos.

E é por este mesmo motivo que, para o conjunto da sociedade, a esperança média de vida em cada idade é sempre superior à diferença entre essa idade e a esperança de vida à nascença: simplesmente, porque as pessoas que atingem cada idade sucessiva já não estão sujeitas às probabilidades de morte com as idades inferiores. Em Portugal, por exemplo, a esperança média de vida aos 65 anos, calculada recentemente pelo INE, é de qualquer coisa como 18 anos para os homens e 21 anos para as mulheres. Aos 81 anos de idade (a tal idade média das vítimas mortais de Covid19), a esperança média de vida em Portugal anda pelos sete anos para os homens e pelos oito anos para as mulheres. Algumas e alguns acabarão por viver bastante mais do que isso, outras e outros acabarão por morrer pouco depois, mas aos 81 anos, em média, tem-se pela frente quase uma década de longevidade adicional – seguramente, não é zero.

Mas claro que é do ponto de vista ético que a leitura que referi em cima é especialmente grotesca, como penso que será sentido de forma imediata pela maioria dos leitores. Há um valor e dignidade intrínsecos na vida humana – em todas as vidas humanas – que não é, ou pelo menos não deve ser, redutível a uma aritmética de segundos por expirar, da mesma forma que há um valor específico e profundo na experiência acumulada pelos mais velhos e naquilo que eles têm para dar. José Tolentino de Mendonça expressou-o muito melhor do que eu há dias aqui no Expresso: “não se envelhece para morrer. Envelhecemos para nos saciarmos de vida”. A valorização dos mais velhos é algo que lhes é devido a eles, mas, igualmente importante, é algo que devemos a todos. Somos todos nós que nos perdemos quando consideramos, implicita ou explicitamente, que alguns de nós são sacrificáveis.

Podemos com certeza utilizar diferentes critérios para discutir questões como a do desconfinamento. Devemos seguramente valorizar o agravamento da pobreza que aí vem e o impacto do confinamento sobre a mortalidade por outras causas que não o Covid-19. Mas estaremos perdidos se esquecermos o ensinamento sintetizado numa famosa frase do artista e pensador da era vitoriana John Ruskin, recordado há dias por João Rodrigues no blogue Ladrões de Bicicletas: “Não há outra riqueza para além da vida.”