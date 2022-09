Ninguém ganha mil milhões

Os tempos que vivemos são muitas vezes desencorajadores, confrontados que estamos com uma crise ambiental sem precedentes, com um regime de regulação do capitalismo global propiciador da desigualdade e de frequentes crises financeiras, e com a ascendência um pouco por todo o mundo de líderes políticos grotescos que canalizam o descontentamento popular.

Mas estes tempos têm também trazido oportunidades, ideias e protagonistas que até há pouco tempo consideraríamos impensáveis, como a renovação do Labour britânico por Jeremy Corbyn ou as reais possibilidades de sucesso de Bernie Sanders na disputa pela Presidência norte-americana. As primárias norte-americanas do Partido Democrata deste ano têm aliás trazido para o debate temas (como a desigualdade) e termos (como o socialismo democrático) que durante muito tempo foram anátema na política norte-americana.

As ideias e propostas de Sanders nem sequer são caso único. Também Elizabeth Warren, que tem contado com o apoio de Emmanuel Saez e Gabriel Zucman, dois colaboradores de Thomas Piketty, na elaboração das suas propostas, tem colocado o combate à desigualdade no centro do seu programa através de uma combinação de medidas suscetíveis de realmente permitirem diminuir as disparidades de rendimento: impostos sobre o rendimento mais progressivos, educação e saúde gratuitas, impostos sobre a riqueza e mais poder aos trabalhadores nas empresas a fim de reequilibrar a repartição primária do rendimento.

As propostas de Warren neste domínio são avançadas e interessantes, mas as de Sanders são-no ainda mais. Acesso universal e gratuito aos cuidados de saúde e à educação, incluindo ao ensino universitário; imposto sobre as grandes fortunas; um imposto sucessório mais progressivo; imposto sobre as transações financeiras do tipo ‘taxa Tobin’; eliminação dos benefícios fiscais regressivos; combate à elisão fiscal através de paraísos fiscais; equiparação dos dividendos e rendimentos de capital aos outros rendimentos para efeitos fiscais (o equivalente ao nosso englobamento); aumento do salário mínimo; um programa de emprego público garantido. É uma lista simples de medidas abrangentes que permitirão aliviar a situação dos mais pobres e da classe média, construindo uma sociedade mais decente, como contrapartida de exigir aos mais ricos que contribuam com uma parte maior do seu rendimento e da sua riqueza.

São medidas especialmente urgentes quando temos em conta que as alterações regressivas no sistema fiscal norte-americano têm sido de tal ordem que nos EUA os super-ricos pagam hoje em dia taxas efetivas de imposto menores do que a classe média ou até do que os mais pobres. Tal como foi ilustrado de forma memorável pelo bilionário Warren Buffett, ele próprio paga menos impostos do que a sua secretária. São medidas fundamentais não só para financiar serviços públicos universais e gratuitos como para quebrar o ciclo de perpetuação da desigualdade através da transmissão intergeracional da riqueza, da concentração monopolista e do controlo plutocrático sobre a política.

Como há dias disse acertadamente Alexandria Ocasio-Cortez, congressista, socialista e apoiante de Sanders, “ ninguém ganha mil milhões de dólares; tira-se mil milhões de dólares ”. Que é como quem diz, há níveis de desigualdade que não têm absolutamente nada a ver com o mérito mas apenas com mecanismos sociais de exploração e concentração do poder – e as nossas sociedades, especialmente a norte-americana, há muito que excederam esses níveis.

Além de enfrentar um conjunto de embates titânicos para chegar à presidência, Sanders e os socialistas democráticos que o acompanham e apoiam não estão isentos de limitações e insuficiências programáticas. Mas representam a esperança de uma mudança progressista no centro das estruturas de poder da economia política global, que a ser bem sucedida poderá mostrar-se tão decisiva como foram as eleições de Reagan e Thatcher na década de 1980. Que as questões da desigualdade e da exploração sejam hoje centrais no debate político norte-americano é desde já um sinal de que as coisas não têm de continuar a piorar indefinidamente e é possível reunir maiorias para construir alternativas.