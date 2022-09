Portugal (des)industrial

O problema da desindustrialização, a que já me referi na edição em papel do Expresso de sábado passado, é um dos debates que mais atenção tem recebido na economia do desenvolvimento nas décadas mais recentes. Essa atenção justifica-se principalmente pela importância especial da indústria enquanto motor do desenvolvimento económico, que se deve aos seus efeitos para montante e para jusante sobre os restantes sectores e aos processos de aprendizagem e inovação a que está associada. Os sectores industriais são por vezes designadas de sectores “elevador”, no sentido em que a sua produtividade tende a convergir em relação aos dos sectores industriais das economias mais avançadas, as da ‘fronteira’ tecnológica, mesmo quando isso não sucede com a economia do país globalmente considerada.

Tradicionalmente, as economias começavam a desindustrializar – no sentido de sofrerem uma redução do peso relativo da indústria no produto e no emprego – a partir de um determinado nível de desenvolvimento económico e rendimento per capita, estimado em cerca de 12.000-14.000 dólares num estudo influente de Robert Rowthorn publicado na década de 1990. Essa é a desindustrialização ‘benigna’: quando o emprego e a atividade económica transitam para os serviços em resultado da produtividade industrial ser bastante elevada e das preferências em termos de consumo se deslocarem para os serviços.

Mas existe uma outra desindustrialização menos benigna, dita “prematura”, que ocorre a níveis de rendimento muito mais baixos, quando as economias desindustrializam antes de terem verdadeiramente chegado a industrializar. Na generalidade dos países em desenvolvimento com exceção das economias do leste asiático, é o que tem sucedido nas últimas três ou quatro décadas.

Na América Latina, esta desindustrialização tem-se iniciado por vezes em economias com um PIB per capita entre 5.000-10.000 dólares. Na África Subsariana, tem chegado a ocorrer nalguns dos países mais pobres do mundo, com um PIB per capita de escassas centenas de dólares. As causas, como também referi no meu texto de sábado passado, passam principalmente pelo aprofundamento da globalização, pela ocupação pelas economias do leste asiático de um vasto leque de segmentos de produção industrial, que vão do 5G chinês ao têxtil do Bangladesh, e pela liberalização acelerada e perniciosa das economias latino-americanas e africanas nas décadas de 1980 e 1990, nomeadamente no contexto dos programas de ajustamento estrutural.

E Portugal, como é que surge nesta fotografia? O nosso país passou também por um processo de desindustrialização acentuada nas últimas décadas, com uma queda do peso do valor acrescentado industrial no PIB de 16% em 1995 para 11% em 2009 e um declínio do peso do emprego industrial de 22% em 2000 para 16% em 2009 . Nos últimos anos, estas tendências de declínio detiveram-se, assistindo-se a uma estabilização: em 2018, a percentagem do produto era de 12% e a do emprego era de 17%.

Não sendo especialmente preocupante pelo nível de rendimento a que ocorreu (Portugal tem um nível de PIB per capita consentâneo com aquele a que se esperaria ocorrer alguma desta desindustrialização em termos relativos), preocupa sobretudo a intensidade do processo na primeira década e meia do novo milénio e o facto de ter ocorrido num contexto de relativa estagnação económica. Claramente, a tendência de declínio não pode ser dissociada das dificuldades sentidas pela economia portuguesa no contexto da moeda única e da exposição acrescida à concorrência que resultou da adesão da China à OMC em 1995 e do alargamento da União Europeia a leste.