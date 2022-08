A nossa Economia Política está bem e recomenda-se

A economia é algo de demasiado importante para ser deixado apenas aos economistas. A frase, cujo autor já não consigo localizar, tem com certeza muito de verdadeiro. Não é que os economistas, com os seus métodos, abordagens e tradição teórica próprios, não tenham coisas relevantes a dizer; mas claramente não podem dar-se ao luxo de ignorar os contributos e reflexões de outras abordagens que se debruçam igualmente sobre a economia enquanto realidade substantiva, ou seja, nos seus contextos institucionais, históricos e geográficos concretos.

Estou a citar quase textualmente alguns pontos da Declaração de Princípios da Associação Portuguesa de Economia Política, o belo e pertinente texto fundador de uma associação fundada há cerca de três anos para promover o estudo pluridisciplinar e interdisciplinar das condições de vida em sociedade. (Declaração de interesses: sou membro desta associação desde o início e faço atualmente parte da Direção.)

Entre os seus membros contam-se cientistas políticos, economistas, geógrafos, historiadores, sociólogos, especialistas em gestão e outros, interessados por questões que vão do mundo do trabalho à globalização, das dinâmicas das cidades à desigualdade, da história das ideias à formulação de politicas públicas. Interessados, sobretudo, em ultrapassar a tendência para o estreitamento e clausura disciplinares que as lógicas académicas tendem muitas vezes a promover, substituindo-os pelo enriquecimento que provém do pluralismo de abordagens e do cruzamento de ideias.

No passado fim-de-semana, teve lugar no Porto o terceiro encontro anual desta Associação, depois da edição inaugural em 2018, em Lisboa, e da segunda edição, realizada em Coimbra no ano passado. Desta feita, foram cerca de 85 comunicações de 130 autores nas sessões paralelas, para além das sessões plenárias, de uma Escola de Inverno sobre “Economia, Inovação e Território” no primeiro dia e de uma sessão dedicada à apresentação e discussão de projetos de doutoramento.

As sessões plenárias foram bem demonstrativas da riqueza e pluralismo de abordagens que caracteriza esta Associação. João Cravinho falou sobre as desigualdades contemporâneas, André Torre sobre conflitos e governança territorial, a filósofa Maria Filomena Molder e o historiador Álvaro Garrido refletiram brilhantemente sobre tempo e espaço, José Manuel Félix Ribeiro e Ana Drago debateram a condição semiperiférica da economia portuguesa.