Immanuel Wallerstein: o legado e o exemplo

A morte há poucos dias de Immanuel Wallerstein (1930-2019) representa a perda de uma figura maior das ciências sociais e de um intelectual público de primeiro plano. A perda é real e não apenas uma função simbólica do que Wallerstein fez e escreveu no passado: apesar da idade, Wallerstein continuava activo na análise e comentário aos desenvolvimentos políticos e económicos mundiais, tendo ainda no início de Julho publicado o 500.º - e derradeiro – dos comentários bimensais que escrevia e publicava regularmente desde 1998.

O aspecto mais impressionante do trabalho de Wallerstein é provavelmente a amplitude dos domínios e que se fez sentir a sua influência. Sociólogo de formação (e mais tarde presidente da International Sociological Association), é provavelmente estudado acima de tudo por historiadores (os quatro volumes de The Modern World-System são obras maiores da historiografia), mas são igualmente incontornáveis os seus contributos para os estudos africanos (por onde começou a carreira, com trabalhos sobre as independências da Gana e Costa do Marfim), para a economia política do desenvolvimento ou para o estudo dos movimentos anti-sistémicos.

Esta amplitude de centros de interesse constitui aliás um reflexo perfeito da sua posição face à divisão disciplinar das ciências sociais, que considerava uma herança de linhas divisórias arbitrárias que remontam à mundivisão liberal do século XIX, entre o estudo do passado (a história), do “outro” colonial (a antropologia) e, no contexto das sociedades modernas, entre o estudo das interacções no âmbito do mercado (a economia), do estado (a ciência política) e da sociedade civil (a sociologia).

Ao invés desta compartimentação, que apelidava de duvidosa, Wallerstein defendia a construção e prática de uma ciência social total, que abarque o conjunto e articulação de todas estas dimensões de análise e que seja simultaneamente idiográfica (identificando e descrevendo circunstâncias particulares) e nomotética (procurando identificar regularidades e leis gerais), simultaneamente histórica e sistémica. Wallerstein foi por isso uma figura de enorme relevo também no contexto dos debates sobre metodologia e epistemologia das ciências sociais, principalmente enquanto um dos principais e mais sofisticados defensores da pós-disciplinaridade.

A sua abordagem e legado são igualmente marcantes no que diz respeito ao objecto de análise. Ao contrário da abordagem dominante na historiografia e na generalidade das ciências sociais, Wallerstein considerava que é impossível compreender a evolução das sociedades e economias nacionais sem ser no quadro da totalidade mais ampla de que fazem parte: o sistema-mundo. Wallerstein defendia que historicamente existiram dois tipos de sistemas-mundo: pequenos sistemas-mundo locais, auto-contidos e auto-suficientes, até à emergência da modernidade ou vestigialmente em certos espaços ultra-periféricos; e o sistema-mundo moderno e global em que vivemos, cuja construção pelo comércio e dominação colonial descreveu em detalhe nos quatro volumes da sua obra mais conhecida.

No sistema-mundo contemporâneo, com as suas relações hierárquicas e de interdependência entre centro, semi-periferia e periferia, as perspectivas de desenvolvimento de cada elemento – incluindo cada sociedade nacional – não são autónomas, nem podem ser compreendidas sem ter em conta os constrangimentos que essas interdependências e essa hierarquia colocam. Esta recusa do nacionalismo metodológico, da ideia que as formações sociais mais avançadas mostram o caminho e são a imagem do futuro das sociedades mais atrasadas, é uma crítica radical e cheia de consequências a todas as teorias da modernização, tanto as liberais como as de inspiração marxista clássica.

Este aspecto metodológico, bem como o seu compromisso político para com a emancipação do que se chamou em tempos Terceiro Mundo e é hoje mais frequentemente entendido como subalternidade, aproximou-o das teorias da dependência e, em especial, de Andre Gunder Frank, Giovanni Arrighi e Samir Amin, que, com Wallerstein, constituíam o auto-apelidado Grupo dos Quatro (“Gang of Four”, numa referência irónica ao grupo de líderes políticos da China pós-Mao). Após a morte de Samir Amin em 2018, Wallerstein é o último dos quatro a partir, pelo que a sua morte simboliza também de alguma forma o fim de uma era especialmente marcante de reflexão crítica sobre a economia política do desenvolvimento com base na experiência directa das independências e pós-independências das colónias europeias.

Num artigo de introdução a um volume de homenagem a Wallerstein publicado em 2000, Walter Goldfrank descreveu a obra deste como “uma síntese formidável de historiografia continental, radicalismo ‘terceiro-mundista’ e marxismo”. Isso mesmo – e muito mais – perpassa da lista de influências que o próprio Wallerstein identificou como tendo sido mais importantes para a sua trajectória intelectual: Marx, Freud, Schumpeter, Karl Polanyi, Frantz Fanon, Fernand Braudel e Ilya Prigogine. Deste último, Wallerstein reteve principalmente um conjunto de ideias da física da complexidade que, juntamente com outros pensadores, procurou adaptar e aplicar às ciências sociais, incluindo o conceito de bifurcação: pontos na evolução de sistemas complexos, quando estes se encontram longe do equilíbrio, nos quais pequenas alterações podem conduzir a transformações de grande dimensão.

Wallerstein considerava que o sistema-mundo capitalista se encontra numa crise estrutural desde meados do século passado, podendo vir a evoluir nas próximas décadas para algo de mais livre, justo e democrático ou, pelo contrário, para um sistema mais autoritário, injusto e brutal. Na medida em que nos encontramos num ponto de bifurcação, as acções de todos nós, mesmo a pequena escala, têm o potencial de produzir consequências dramáticas e determinar qual dos desenlaces virá a produzir-se. Como recordou até ao final nos seus comentários, isso representa uma enorme oportunidade e uma enorme responsabilidade.