O diabo está nos detalhes

A teoria económica tem frequentemente a capacidade de produzir conceitos que ganham vida própria, influenciando a realidade de formas significativas por via do seu impacto na política e nas políticas.

Por vezes, essa influência é bastante perversa. Veja-se o exemplo dos conceitos de produto potencial e hiato do produto, ou output gap. O produto potencial é uma estimativa do nível máximo de produção que uma dada economia, num determinado ano, conseguiria atingir de forma sustentável. O hiato do produto é a diferença entre o produto efectivamente registado e o produto potencial, ou seja, uma medida do potencial produtivo desaproveitado na economia.

Surpreendentemente para a maioria das pessoas, muitos economistas utilizam estes conceitos de um modo bastante contra-intuitivo, que envolve a ideia que as economias produzem por vezes acima do seu nível de produto potencial, ou seja, que o hiato do produto pode ser positivo. Por outras palavras, a economia tanto pode ter ‘folga’ desaproveitada como estar ‘sobreaquecida’.

Há aspectos em que isto pode fazer sentido: o produto máximo concebível corresponde a uma situação em que todos os trabalhadores estão empregados e trabalham um elevado número de horas extraordinárias e em que todas as máquinas e equipamentos laboram continuamente, sem pausas para manutenção. Ora, é razoável admitir que uma tal situação de super-pleno emprego, alcançável teoricamente, não seria sustentável a prazo, pelo que o produto potencial sustentável será um pouco menor do que esse nível máximo concebível.

Outra coisa muito diferente, porém, é passar desta subtileza teórica para a ideia que as economias reais, inclusive em contextos de desempenho económico bastante modesto, se encontram sistematicamente a operar acima do produto potencial. Mas é precisamente isso que consideram os economistas da Comissão Europeia que estão incumbidos de calcular as estimativas oficiais do produto potencial dos diversos países e os níveis de hiato do produto que lhe correspondem.

Uma rápida consulta ao site da AMECO, onde estas estimativas se encontram disponibilizadas, revela que, em 2018, 25 das 28 economias da União Europeia apresentavam um hiato do produto estimado positivo, isto é, considerava-se que estavam em sobreaquecimento, produzindo acima do seu produto potencial. Para a Comissão, Portugal apresenta um hiato do produto positivo desde 2017: em 2018, o sobreaquecimento estimado foi de 1,2% relativamente ao produto potencial estimado. Mesmo a Grécia, cujos níveis de actividade económica continuam a ser cerca de 25% inferiores ao nível registado antes da crise, surge em 2018 com um hiato do produto de apenas -6%. E a União Europeia como um todo, com os seus cerca de 17 milhões de desempregados (7% da população activa), surge como estando 0,5% acima do potencial.

Estas estimativas e conclusões manifestamente absurdas devem-se à metodologia específica adoptada pela Comissão para estimar o produto potencial em cada ano, que assenta em hipóteses e opções teóricas extremamente discutíveis e que tem como problema central o facto de depender muito fortemente dos valores efectivamente registados nos anos anteriores. Na sequência de um período de crise ou estagnação, especialmente se este durar vários anos, o produto potencial estimado é artificialmente puxado para baixo, o que é um puro artefacto da metodologia utilizada, não um juízo minimamente razoável sobre o potencial das economias.

O problema torna-se realmente grave quando recordamos que o produto potencial e o hiato do produto, tal como calculados pela Comissão, são elementos centrais nas regras orçamentais europeias a que estamos sujeitos. Segundo o Tratado Orçamental, ratificado por Portugal e outros países de forma apressada e sobretudo mal informada, os estados com um nível de dívida pública de mais de 60% estão obrigados a apresentar um défice estrutural (isto é, um défice orçamental ajustado ao hiato do produto) de no máximo 0,5%.

Quando a generalidade das economias europeias é considerada de forma errónea e artificial como estando a operar acima do potencial, tal como sucede hoje em dia, o défice estrutural é artificialmente agravado, sendo retirada margem de acção política. Apesar dos milhões de desempregados que continuam a existir por toda a Europa, do desempenho económico modesto na generalidade dos países e até dos níveis de inflação abaixo do que seria desejável, os estados ficam obrigados a adoptar políticas mais restritivas, constrangendo adicionalmente a economia. O resultado são serviços públicos mais deteriorados, mais desemprego, menor crescimento e mais desperdício de capacidade produtiva do que seria possível e necessário.

A utilização do défice estrutural como variável central para a definição de limites à política económica é algo de obscuro, muito difícil de escrutinar e nesse sentido profundamente anti-democrático. A par da metodologia oficial adoptada para estimar o produto potencial, adquire um viés recessivo intrínseco e torna-se uma peça especialmente perversa do edifício institucional bizantino e destrutivo que são as regras orçamentais europeias.