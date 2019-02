Os abutres em torno da Caixa

A auditoria à gestão da Caixa Geral de Depósitos que veio recentemente a público permite perceber os motivos que levaram a que o banco público acumulasse muitas centenas de milhões de Euros em imparidades e necessitasse da injecção de fundos avultados por parte do estado.

Parte da história tem a ver com a grande recessão iniciada em 2008, a crise do euro, a austeridade e a forma especialmente intensa como estas atingiram Portugal, deprimindo a economia e tornando inviáveis muitos projectos que em circunstâncias normais seriam viáveis. Mas outra parte tem a ver com a forma seguramente imprudente, e eventualmente dolosa, como as diligências normais de acautelamento contra o risco foram negligenciadas por gestores e administradores. Em muitos casos agora identificados, foram dispensadas garantias e aprovados créditos a despeito de pareceres técnicos de avaliação de risco em contrário.

Os motivos que levaram a que estas decisões lesivas do estado fossem tomadas, muitas vezes de forma arbitrária, devem ser esclarecidos – tal como devem ser assacadas responsabilidades políticas a quem tutelou a Caixa e nomeou para a sua gestão os responsáveis directos por estes actos. O que seguramente não precisamos, em contrapartida, é do habitual volteio das aves de rapina em torno da Caixa apelando à sua privatização. O facto da Caixa ter estado muitas vezes aquém do que deve ser a sua missão pública não deve ser pretexto para que abdiquemos do seu papel fundamental para o desenvolvimento e estabilidade da economia portuguesa.

A banca pública é muito importante na medida em que aja de forma diferente da banca privada – isto é, atendendo não apenas a critérios de risco e rendibilidade na concessão de crédito, mas também ao interesse público. Isso pode passar por canalizar preferencialmente o crédito para certos sectores, por exemplo, ou por facilitar o acesso ao crédito por parte das Pequenas e Médias Empresas. Pode envolver o apoio creditício aos sectores social e cooperativo, ou ajudar a refrear a formação de bolhas especulativas. Em fases de crise aguda, constitui uma alavanca directa que pode ser essencial para estancar dinâmicas de deflação e recessão.

É certo que muito disto está actualmente vedado em virtude das normas europeias que obrigam a que a Caixa, apesar de pública, seja gerida como se fosse um banco privado. Hoje em dia, os Estados não estão impedidos de deter participações accionistas na banca, mas estão decisivamente constrangidos na utilização da política de crédito como instrumento de política económica. Ora, a direcção em que devemos caminhar é a do restabelecimento dessa possibilidade – não para que os créditos sejam concedidos ou facilitados de forma arbitrária e casuística, mas para que isso suceda segundo critérios gerais, transparentes e consentâneos com o interesse público.

A argumentação oportunista que agora se faz ouvir apelando à privatização da Caixa é muito semelhante à que escutamos a propósito de outros serviços públicos – os transportes, por exemplo – cuja privatização é ambicionada pelos privados. As falhas e insuficiências da actuação pública, que muitas vezes resultam directamente da suborçamentação ou da introdução de constrangimentos deliberados, são utilizadas como justificação para que aquilo que é de todos passe para as mãos de alguns, com as consequências que estão à vista em casos como os dos CTT, da EDP ou da PT.

Na última década, os contribuintes portugueses despenderam muitos milhares de milhões de euros a socializar perdas de bancos cujos lucros, quando existiram, foram para as mãos de accionistas privados. Preservar a Caixa pública é não só uma necessidade estratégica, como um imperativo de vergonha em face do panorama destes últimos anos.