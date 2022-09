E os Velhos?

Passamos os nossos dias neste mundo a correr. Para o que quer que seja sempre com pressa. Para acordar, para o trabalho, para aquela reunião fundamental, para fazer uma chamada, para ver o e-mail ou as redes sociais, para voltar para casa, para aquele negócio que tem que ser naquele dia, para ir buscar os filhos, para ir almoçar com pais e avós, para namorar, para tudo. Sempre a correr. E nesta correria desenfreada pouco paramos para pensar no que realmente conta, embrenhados que estamos na espuma dos dias.

Esta conversa, numa coluna de Economia, vem a propósito do modelo económico que queremos para a nossa sociedade. Sim, os mais velhos também contam para a nossa economia. Uma pandemia colocou a nu todos os problemas que fingíamos não existir. Era mais fácil ignorar. É mais fácil. Falamos de negócios, procuramos grandes investimentos, fazemos gastos em projectos muitas vezes pouco rentáveis ou pouco úteis. Mas e quando formos velhos? Sim, quando formos nós os velhos? Quando, depois da correria, depois de tantas reuniões com Zoom, Teams ou presenciais, depois de tantos afazeres, como será? Sim, depois da saúde já não nos permitir uma grande mobilidade e nos levar parte do entusiasmo de viver.

O que podemos esperar? Não quero entrar na questão da prioridade da vacina para quem tenha mais de 75 anos. De tão ridículo, o primeiro-ministro disse o que se impunha: as vidas não têm prazo de validade. E não têm. Mas o problema é mais profundo, do que as prioridades da distribuição por faixa etária. O que fazer aos velhos? O que lhes fazer, o que nos fazer? É que, com saúde, todos seremos velhos um dia. É o ciclo da vida. Dependentes. Iremos estar cá e teremos o sentimento de atrapalhar os familiares que estão na correria da vida activa. O modelo de sociedade não se adapta aos velhos, nem à boa conciliação entre a vida laboral e familiar.

Esta pandemia veio devolver as imagens dos lares aos noticiários. Infelizmente por más razões. Mas aquelas imagens chocam. Muito. Os velhos ali sentados. Televisão ligada e o estado natural de acordar e sentar no sofá. Agora sem correria. Agora sem pressas. Apenas estão ali, como que amorfos, expectantes à espera da sua vez na lista da Ceifeira. Dia após dia. E são gestores de topo, consultores, programadores, políticos, empresários e sindicalistas, médicos e professores, jogadores de futebol, juízes e advogados, todos. Por maior formação estão ali, com distinções, tendo em conta as diferenças entre lares, pois não são todos iguais, muito menos são os melhores acessíveis a todos. Não culpo os profissionais desta área. Nem os lares que existem por este país fora. São, muitas vezes, extraordinários. Fazem o que podem com as condições que lhes permitem. Não é fácil. Mas e quando vamos nós “os ocupados” olhar de frente para este tema? Temos mesmo que acabar assim? No sofá a ouvir os programas da manhã?

Oiço falar muito pouco sobre estes temas, muito menos se reflecte aturadamente sobre a chamada “Terceira Idade”, em eufemismos somos excedentários. Sobretudo nos meios políticos e económicos. Estratégia, prima pela ausência. O depósito dos velhos ,com maior ou menor luxo, continua a ser a realidade de muitos daqueles que já cuidaram e educaram os “ocupados” de hoje. Não, não tem de ser assim. Também sei que Keynes nos dizia que no longo prazo estaremos mortos e os velhos, para muitos, são números. Mas num momento em que o racismo é tema, e bem, a indiferença aos velhos, às suas condições de vida, é atroz.

Tive oportunidade de trabalhar com Pedro Santana Lopes, na Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, sobre estes temas. De ouvi-lo referir o sonho de, em cada lar, existir um espaço comum para jovens e famílias. De criar espaços comuns, de não condenar os velhos a um isolamento. De lhes dar vida, de lhes dar companhia e energia. Foi mais do que um sonho, conheceu projectos para o implementar. Eles existem e estão por aí. Mas se repararmos, era um sonho que fazia sentido. Existem casos positivos nesta área. Claro que existem. De Juntas de Freguesia, por exemplo, com verdadeiras políticas de intergeracionalidade como foi o caso de Campolide e de tantos outros. Normalmente este tema vem em moções partidárias e pouco mais, palavras bonitas e pouca implementação prática. Lá está. É tudo um pouco avulso. É sempre cada um por si, sem que haja estratégias nacionais, há uma ou outra ilha de excelência e o resto, esses que tentem não naufragar perdidos no meio do mar.

Sou um profundo defensor da economia aberta e de mercado. Mas um forte opositor do individualismo, que se desprende da comunidade nacional, e desta ideia do salve-se quem puder.

Podemos pensar em muitos modelos e reformas da Segurança Social. Podemos. Mas esta componente não pode continuar a ser o parente pobre ou uma nota de rodapé, que não se transforma em medidas transformadoras das vidas suspensas, que aguardam, em frente à televisão, o momento final. Não tem que ser assim.