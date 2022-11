Orçamento do desenrascanço

Orçamento de Estado (OE) entregue. A proposta do Governo, claro está. Enquanto assistimos às danças e contradanças políticas, entre avanços e recuos, o documento que foi entregue, o primeiro de João Leão, como ministro das Finanças, e logo num contexto de pandemia mundial é, quase unanimemente reconhecido, um Orçamento a pensar em apoios sociais e muito pouco na economia e na ajuda e fomento da sua recuperação. É o que é. A manta, de facto, não dá para tudo, mas a manta pode tapar os pés ou a cabeça. Ficar tudo destapado, é bem mais complicado.

António Saraiva, Presidente da CIP, foi lapidar no comentário que fez. Até os animais foram mais contemplados do que as empresas nesta proposta de OE. E isso é preocupante. Nada contra os animais, claro está, mas tudo a favor das empresas e ainda mais das pessoas.

O contexto de abrandamento e incerteza em que vivemos, com os números da Covid-19 a dispararem (e estão, lamentavelmente para todos nós, a disparar), fazem da evolução da economia mundial e europeia algo ainda mais incerto e mais difícil de estimar do que era habitual nos exercícios orçamentais dos últimos anos.

Mas, de facto, se há sector da economia que está com uma ameaça bem patente, é o sector do turismo. É aí que está o grande desafio dos próximos meses e provavelmente do próximo ano, tanto maior, quanto maior for a demora na chegada da salvífica vacina. É aí que está o problema. É que de 2009 a 2011, com a última crise que vivemos, foi o turismo que nos fez ter algum ânimo económico, o vento que nos fez encher parte das velas do navio e assim ajudar a movê-lo. Os números são claros e os diferentes sectores de actividade que são ou “tocam” no turismo animaram uma economia tão frágil como é a nossa.

E os efeitos colaterais são já sentidos, os chamados spillovers estão à vista. Não preciso de ir, por exemplo, aos números assustadores da TAP, que ainda só agora ligou o contador da recepção de apoios públicos, com reflexos no OE e consequentemente nas nossas parcas carteiras. Pedro Nuno Santos, o ministro da tutela da TAP já avisou: 1600 pessoas podem vir a deixar a companhia aérea portuguesa. Aquela que foi nacionalizada mais por capricho ideológico, do que por utilidade económica ou estratégica. Mas a TAP é só mais uma, de muitas, empresas afectadas com a redução de turismo e dos turistas que visitavam, em largos números, o nosso país.

Este orçamento tem, e gosto de ser justo, uma ideia interessante com o IVAucher. É um estímulo. Mas lá está, curto. Para o tamanho do rombo, que se vive no sector é “poucochinho”.

Aliás, se há tónica neste OE, é que é um documento curto, tenta ir a vários objectivos, porém faltam os meios de fundo, para que realisticamente os cumpra. Entre medidas pontuais como a redução do IVA da electricidade, até ao truque de redução de retenção na fonte do IRS, bem como o prolongamento de programas de layoff e das moratórias, falta um fio condutor que aglutine o que mais não parece do que uma mera amálgama de medidas.

Todavia, eu continuo perplexo como não se levanta o tema em Portugal sobre o pós-moratórias. Zero discussão. Logo se vê. Este é, sem dúvida, um OE tipicamente improvisado, no fundo de desenrascanço, à boa maneira lusa. Algum peso de investimento público para ser cativado lá à frente, contando com a bala de prata da “pipa de massa” europeia (Deus nos livre que o acordo europeu para os fundos se demore ou nem chegue ou que um hard Brexit nos afunde ainda mais), tal como discricionariedade para o ministro das Finanças decidir despesa, sobretudo no que ao sector social e da saúde diz respeito.

Ora, um orçamento de desenrascanço quer dizer algo. Quer dizer que este Governo está perdido no rumo a seguir. O erro que António Costa cometeu ao apontar como obrigatória o uso da aplicação StayAway Covid, foi a demonstração que perdeu o pé. A isso juntamos um Orçamento que nem é carne, nem é peixe, então percebemos que este Governo esgotou. E já vimos filmes de contornos para o pantanoso. Não darei um grande spoiler se revelar que, no final, não acaba bem.