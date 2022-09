Não sei se foi muito lida a entrevista de Paulo Pereira da Silva ao Expresso Economia. Mas se não foi, devia ter sido e fica, desde já, feita a sugestão de leitura. É só um dos nossos melhores empresários e gestores. De topo. Dinâmico, audaz, inovador e arejado. Sim, o Paulo lidera a Renova. Um exemplo de uma empresa que tem a inovação no seu ADN.

Diz o Paulo Pereira da Silva que, e cito: “Entre ter uma pessoa aqui oito horas, com menos talento, que cria menos valor, e ter uma pessoa com enorme talento que vive numa praia em Bali... Quero lá saber dos horários das pessoas!”.

É isto. É mesmo isto.

Está tudo dito aqui num só parágrafo. A visão, a noção do mundo de hoje e do que provavelmente será o futuro. Perdemos muitos anos na lógica das 9 às 5. Quem diz 5, diz 6, 8 ou meia noite. Já não é por aí, pela férrea rigidez. De todo. A lógica está na qualidade do serviço, do trabalho executado. Na rapidez de entrega e no cumprimento de prazos. Na lógica de concretizar os objectivos. O trabalho, a jorna, sentados à espera de algo, não é para este mundo em que tantos e tantos serviços podem ser efectuados com um simples telefone (desde que exista rede, coisa que neste país, em certas zonas, é difícil, como referi neste espaço na semana passada).

Claro que existem casos em que não é possível implementar o teletrabalho. Desde a área comercial, aberta ao público até ao trabalho industrial implementado em linhas de montagem ou processos industriais que não podem passar sem intervenção humana in loco. Sim, não dá para todos, mas já é uma realidade que importa tratar à parte. Mas aqui falo para os mais de 3 milhões e meio de portugueses que trabalham no sector terciário.

Por isso, tendo em conta o mundo de hoje, acelerado, em certos processos e tendências, por esta pandemia, é preciso ter coragem para enfrentar e constatar que a lei laboral de hoje está ultrapassada. Não é para os tempos de hoje. Temos temas para pensar e legislar. De seguros de trabalho, até vencimentos e subsídios de alimentação. Não, não comecem já a atacar a dizer que que quero acabar com o subsídio de almoço. Pelo contrário. Quero incorporar até subsídios de acesso à Internet ou de apoio à habitação. Quero acrescentar computadores portáteis à equação. E quero sobretudo chamar a atenção de que devemos ter legislada a possibilidade de mais bónus para os trabalhadores consoante a produtividade individual. Até nos funcionários públicos. Até. Faz sentido que quem tenha processos para despachar, no sector público, por exemplo, ganhe o mesmo despachando mais ou menos? Que incentivo existe? Não faz sentido termos fortes incentivos para se fazer mais em menos tempo? Não é isso eficiência? Faz. Sem nunca esquecer a eficácia, pois de nada adianta aumentar a rapidez se a qualidade de execução baixar, ou seja, não podemos esquecer “rápido e bem não há quem”, o que não desculpa a morosidade de certas máquinas administrativas e burocráticas. Quero deixar bem claro que a velocidade de execução nunca deve ser desligada da qualidade com que é feita, caso contrário, ficamos pior do que antes, na medida em que, se terá de gastar tempo a reparar erros e enganos.

As leis laborais precisam de ser revistas, com equidade, sem cair em barricadas. Com o necessário sentido de urgência. O mundo do trabalho não é o mesmo que foi pensado lá atrás, nos primórdios da linha de montagem e da fábrica. E para isso é preciso coragem. Coragem política. E esforço de conciliar patrões e sindicatos, tendo a inteligência de mudar para preparar um futuro mais produtivo e mais justo.

Chega de controlar horários dos trabalhadores. O foco é no trabalho e nos resultados. Este “pequeno poder” de controlar horas não é nem produtivo, nem salutar. O incentivo é o oposto. Liberdade, com responsabilidade. Acrescento ainda a necessidade de maior disponibilidade do trabalhador. Sim, o fora de horas, desde que planeado. A necessidade de reunir física ou virtualmente, mesmo que a horas mais tardias, a existência de uma flexibilidade de horários é fundamental. No meio disto, importa consolidar a ideia de que só avançamos com um forte incentivo a recompensar proporcionalmente quem faz mais e melhor. É justo. E o mundo precisa de justiça. E talento, já agora.